Acusan a una madre en Missouri de obligar a su hija a inventar denuncias contra su padre

Una mujer de Missouri está acusada de amenazar de muerte a su hija y obligarla a inventar denuncias de maltrato contra su padre en medio de una disputa por la custodia. Amy Rinkler, de 40 años, enfrenta un cargo de abuso infantil y permanece detenida sin derecho a fianza.

La investigación comenzó en abril, cuando el Departamento de Policía de Aurora recibió una denuncia de maltrato infantil. Durante las entrevistas con los investigadores, la menor afirmó que no se sentía segura en casa de su madre y aseguró que esta la amenazaba con matarla si no seguía sus instrucciones.

Según una declaración jurada de causa probable, los hechos denunciados habrían ocurrido entre 2024 y 2026. La niña sostuvo que Rinkler le exigía decir que su padre la había golpeado, pateado e insultado, aunque esas acusaciones eran falsas, según Law&Crime.

La menor habría sido obligada a ensayar declaraciones

De acuerdo con el informe policial, la madre supuestamente preparaba a la niña para que repitiera las acusaciones y luego escribía sus declaraciones en una carpeta durante las noches o los fines de semana.

La menor afirmó que su madre la golpeaba cuando cometía errores y que la insultaba y humillaba de forma reiterada, incluso llamándola estúpida.

Los consejeros que entrevistaron a la niña describieron un cuadro de profundo sufrimiento emocional. Según los agentes, la menor mantenía la cabeza baja, evitaba el contacto visual, no hablaba y rechazaba que la tocaran.

Uno de los consejeros consideró que el estado de la niña era compatible con el miedo que sentía ante la posibilidad de volver a ver a su madre y a su hermana después de haber sido presionada para mentir bajo amenaza de muerte.

Las declaraciones previas despertaron sospechas

La investigación también puso en cuestión las acusaciones que la niña y su hermana habían formulado anteriormente durante el proceso de custodia. Según la policía, los funcionarios que intervenían en ese caso desconfiaban de sus versiones porque eran prácticamente idénticas y parecían haber sido influenciadas por la madre.

Rinkler negó haber preparado las declaraciones de su hija, haberla amenazado o tener en su poder la carpeta en la que supuestamente se recogían las acusaciones inventadas, según consta en la declaración jurada.

La mujer ingresó el miércoles en la cárcel del condado de Lawrence, donde continúa detenida sin posibilidad de salir bajo fianza. Su próxima comparecencia judicial está prevista para el 19 de octubre.

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