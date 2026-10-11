Angélica María y Angélica Vale presentan un nuevo proyecto juntas

Esta semana, Angélica María y Angélica Vale estrenaron un nuevo proyecto que protagonizan juntas, y en el que se podrá conocer sobre la complicidad, intimidad y secretos de madre e hija. El nuevo proyecto se llama “Las Angélicas”, y es un podcast semanal.

El nuevo podcast, producido por Pitaya Entertainment, se graba en una de sus casas y es promocionado por un acercamiento privilegiado a las dos actrices mexicanas.

El primer episodio se estrenó este jueves 8 de octubre, y prometen compartir uno nuevo todos los jueves. El primero de todos se ha titulado “Cómo llega Angélica María a ser ‘La novia de México'” y en él se centraron más en la carrera de Angélica María desde sus inicios.

Incluso, hay una segunda parte de la historia en la que Angélica María cuenta cómo era Pedro Infante.

La revista “People en Español” entrevistó a madre e hija sobre el proyecto, y además de demostrar lo felices que están por la nueva faceta, también expresan lo fácil que es trabajar juntas. Angélica María le declaró al medio: “Está padre el programa porque lo estamos grabando y se nos va como si fueran 10 minutos y resulta que ya pasó un montón. Hablamos y chismeamos un montón”.

En esta conversación también se ha dejado claro que al menos una temporada del podcast ya fue completamente grabada; seguramente ambas tuvieron que tomarse su tiempo para centrarse en los primeros episodios para también poder seguir con sus otros compromisos laborales.

Como los episodios que irán saliendo semanalmente ya existen, Vale ha resaltado que en este podcast saldrán a la luz muchas confesiones de ambas personalidades del cine y la televisión mexicana.

Por ahora, no se ha comentado si el podcast tendrá intenciones de una sola temporada con un número limitado de episodios o si planean hacer de “Las Angélicas” un espacio mucho más fijo y duradero.

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