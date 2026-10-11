Christa Pike es dada de alta del hospital luego de su ejecución fallida, informaron sus abogados

La reclusa Christa Pike, quien sobrevivió a una ejecución el pasado 30 de septiembre en Tennessee, reingresó al recinto penitenciario luego de recibir alta médica en un centro hospitalario donde permaneció más de una semana, tras interrumpirse la aplicación de la pena capital en su contra.

Los abogados Stephen Ferrell, Luke Ihnen, Randy Spivey y Kelly Gleason, representantes del Servicio de Defensores Públicos Federales del Este de Tennessee y de la Oficina del Defensor Público para Casos Posteriores a la Condena, notificaron que Pike continuará bajo supervisión de salud dentro del centro penitenciario.

“Está agradecida a los servicios de emergencia y a su equipo médico por la atención prestada en estas circunstancias extraordinarias”, declararon los abogados de Pike en un comunicado.

La polémica reclusa es la única mujer en el corredor de la muerte del estado tras su condena por el homicidio de Colleen Slemmer en 1995, informó ABC News.

Procedimiento e intervención judicial

La inyección letal estaba pautada para el 30 de septiembre. Durante el proceso con pentobarbital, la reclusa mostró signos respiratorios continuos, motivando su traslado de emergencia.

Ante lo sucedido, el Tribunal de Equidad del Condado de Davidson aceptó una moción para exigir al Departamento Correccional de Tennessee la conservación de los registros físicos y electrónicos del evento.

Documentos judiciales detallan que durante la administración de las dosis, Pike registró complicaciones físicas severas en sus extremidades. Asimismo, el reporte legal expone que se requirieron siete agujas para establecer la vía intravenosa.

Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, se trata del primer registro de una persona que sobrevive a la aplicación de químicos en una inyección letal.

Medidas gubernamentales y revisiones en curso

Tras permanecer con soporte respiratorio, Pike recobró el conocimiento, pero el abogado Ferrell advirtió que la mujer no se encuentra en condiciones para regresar.

“No estamos seguros de cuáles serán exactamente los efectos a largo plazo, pero es evidente que sus capacidades cognitivas aún no han vuelto a la normalidad y que todavía le queda un largo camino por recorrer“, declaró Ferrell a ABC News el pasado jueves.

La defensa solicitó al gobernador Bill Lee conmutar la pena a prisión perpetua sin libertad condicional. En respuesta a los hechos, el gobernador congeló las ejecuciones e indicó que el exfiscal Ed Stanton liderará una investigación independiente sobre los protocolos aplicados por el Departamento Correccional, cuyo comisionado, Frank Strada, renunció de su cargo.

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