Obama recupera su lema de la esperanza para movilizar el voto demócrata en las elecciones de noviembre

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama retomó el mensaje de “esperanza y cambio” que definió su primera campaña presidencial en una nueva serie de anuncios digitales del Comité Nacional Demócrata, con los que busca impulsar la participación electoral, movilizar a los votantes y recaudar fondos de cara a los comicios de noviembre.

“Les seré sincero: jamás imaginé algunas de las cosas que han estado sucediendo en nuestro país últimamente”, afirma Obama en uno de los anuncios.

“Pero me siento alentado por los millones de estadounidenses que están alzando la voz y exigiendo un cambio, incluso cuando es difícil. De eso se trata la esperanza”, añade.

En el mensaje de 52 segundos, el exmandatario no menciona por su nombre al presidente Donald Trump, pero alude a las dificultades que, en su opinión, ha afrontado el país durante los últimos dos años e insta a los demócratas a competir para ganar unos comicios que calificó como algunos de los más trascendentales de la historia estadounidense.

“El cargo más poderoso de este país siempre ha sido el de ciudadano”, sostiene Obama, quien llama a los estadounidenses a transformar sus preocupaciones en participación política. “Y ahora mismo, cada uno de nosotros puede ayudar a convertir la esperanza en acción”, expresa.

La campaña publicitaria contempla una inversión de seis cifras en distintas plataformas digitales. Un funcionario del DNC explicó que los anuncios buscan respaldar las iniciativas de movilización del partido, aumentar la participación en las urnas y promover pequeñas donaciones.

“Los demócratas llegamos a noviembre con el viento a nuestro favor y el impulso de nuestro lado, pero no damos nada por sentado”, afirmó Ken Martin, presidente del Comité Nacional Demócrata, en declaraciones a CBS News.

Añadió que la participación de Obama puede ayudar a movilizar a los votantes y respaldar a los candidatos demócratas en elecciones de distintos niveles.

Obama advierte que los demócratas no tienen la victoria asegurada

Desde el año pasado, Obama ha recaudado más de $13.6 millones de dólares para los demócratas mediante aproximadamente media docena de eventos y campañas de correo directo para el DNC y otros comités partidistas, informó CBS News.

Solo esta semana consiguió más de 3.6 millones de dólares durante un evento de recaudación de fondos que encabezó en el norte de Virginia para el Comité de Campaña Senatorial Demócrata.

Durante una conversación con donantes el miércoles por la noche, Obama advirtió que los resultados electorales no están garantizados, aunque consideró que su partido tiene oportunidades en varias contiendas.

“Hay estados en disputa ahora mismo que jamás me habría imaginado que lo estarían”, comentó. Como ejemplo, mencionó las encuestas que situaban al demócrata James Talarico por delante del republicano Ken Paxton en Texas.

Obama atribuyó parte de esa situación a la actuación de Paxton y destacó la candidatura de Talarico.

“No quiero que nadie piense que esto es algo seguro. Pero tenemos una oportunidad”, agregó.

Respalda a candidatos al Senado y a gobernaciones

En los últimos días, Obama ha expresado su apoyo a varios candidatos demócratas que competirán en noviembre. Entre ellos figuran el senador de Georgia Jon Ossoff y Troy Jackson, aspirante demócrata al Senado por Maine.

También respaldó candidaturas a gobernaciones, como las de David Crowley en Wisconsin, Keisha Lance Bottoms en Georgia, Deb Haaland en Nuevo México y Josh Shapiro en Pensilvania.

El expresidente ha grabado alrededor de una veintena de anuncios para candidatos demócratas, además de participar en otras actividades de promoción electoral. A principios de este año, jugó al baloncesto con Josh Turek, candidato demócrata en Iowa, y compartió tacos en Texas con Talarico y Gina Hinojosa, aspirante a gobernadora.

Su estrategia para este otoño busca aprovechar su influencia entre los votantes demócratas y los independientes, de acuerdo con su oficina.

Obama también prevé retomar las actividades presenciales de campaña. Una de las próximas paradas será Michigan, donde el 24 de octubre participará en un acto junto al candidato demócrata Abdul El-Sayed.

Durante el evento de recaudación de fondos del miércoles, Obama defendió las propuestas de El-Sayed, entre ellas el aumento del salario mínimo y la ampliación del acceso a la atención médica.

“La gente dice: ‘Bueno, es muy de izquierdas’. Pero no sé, él está a favor de un salario mínimo más alto y de la atención médica para todos, y no me parece una locura”, afirmó.

Sigue leyendo:

• Dos manifestantes interrumpen el mitin de Trump en San Antonio

• Blanche afirma que Trump seguirá con sus esfuerzos para restringir el voto por correo tras las elecciones de noviembre

• Abdul El-Sayed agradece consejos de Obama para las elecciones del Senado en Michigan