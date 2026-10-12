Construyó una casa en Nueva York por $40,000, la vendió por $290,000 y empezó de nuevo en Florida

Jessica Patrzyk, de 34 años, tenía en Worth, una localidad rural del estado de Nueva York, una vida que muchas familias considerarían estable: una casa propia, negocios en marcha y una rutina compartida con su esposo y su hija. Sin embargo, el deseo de vivir cerca del océano terminó pesando más que las comodidades de una existencia ya construida. La decisión fue radical: vender la propiedad, abandonar sus emprendimientos y trasladarse a Florida sin empleo ni vivienda permanente.

La historia de la familia tiene un detalle difícil de ignorar. El terreno donde levantaron su hogar llegó a manos de Patrzyk gracias a un acuerdo con su abuelo: dos acres a cambio de un televisor de 55 pulgadas. A partir de ahí, ella y su esposo emprendieron un proyecto de construcción sin experiencia profesional en el sector ni un presupuesto holgado.

En lugar de contratar especialistas para cada etapa, recurrieron a tutoriales de YouTube, materiales recuperados y muchas horas de trabajo propio. El resultado fue una vivienda de 2,500 pies cuadrados, cuatro dormitorios y tres baños, construida por aproximadamente $40,000 dólares.

Una casa construida con ingenio que se vendió por $290,000

La propiedad no era una construcción convencional. Cada habitación tenía un loft y, entre la planta baja y el piso superior, destacaba una pared de escalada de 17 pies (unos 5 metros). La pareja también instaló por su cuenta el pozo de agua y el sistema séptico, 2 elementos fundamentales para una vivienda en una zona rural.

El ahorro llegó incluso a los acabados. Puertas, ventanas y muebles de cocina procedían de materiales encontrados en basurales locales, que la pareja aprovechó para reducir gastos sin renunciar a su proyecto.

El esfuerzo tuvo una recompensa económica considerable. Aunque la casa estaba situada en una región apartada del norte de Nueva York, encontraron comprador en apenas 90 días y cerraron la venta por $290,000.

La operación representó una diferencia notable frente al costo de construcción. Sin embargo, la decisión de vender no respondía únicamente a una oportunidad financiera: Patrzyk quería cambiar de entorno y acercarse al agua, un deseo que terminaría reorganizando la vida de toda la familia.

Su esposo no estaba convencido al principio. Dejar atrás una propiedad levantada con sus propias manos, además de los negocios y la estabilidad alcanzada, implicaba asumir riesgos difíciles de calcular.

Con el dinero de la venta, la familia empacó sus pertenencias en un camión y emprendió el viaje hacia Florida. El traslado costó alrededor de $5,000. Una vez en el estado, se alojaron en un hotel cerca de Tampa y dedicaron dos semanas a recorrer opciones de vivienda.

De considerar un yate a alquilar una casa en Florida

Durante aquella búsqueda, la familia llegó a contemplar una alternativa poco habitual: comprar un yate de 3 pisos en Stuart, Florida, por $275,000. La posibilidad de vivir sobre el agua parecía encajar con el estilo de vida que perseguían, pero los gastos de marina y las dudas de su hija terminaron por descartar el plan.

La familia optó finalmente por San Antonio, una comunidad de Florida donde encontró una casa nueva de 6 dormitorios. Firmaron un contrato de alquiler por 18 meses, con una renta mensual de $3,200.

La ubicación, cerca de Mirada Lagoon, les ofrecía un entorno residencial con vecinos, actividades al aire libre y acceso a experiencias mucho más relacionadas con el agua. No era la propiedad rural que habían construido en Nueva York, pero sí una base desde la cual explorar una vida distinta.

El cambio también obligó a replantear sus fuentes de ingresos. Patrzyk aprobó el examen estatal para convertirse en agente inmobiliaria y comenzó a trabajar en 54 Realty. Su esposo, veterano de las Fuerzas Armadas, consideró utilizar sus beneficios educativos para formarse como bombero, aunque no encontró plazas disponibles en el programa que le interesaba.

La pareja encontró otra oportunidad a través del buceo. Ambos ingresaron en el programa Zero-to-Hero de Calypso Divers of Tampa Bay, una formación que permite a principiantes avanzar hasta obtener la certificación como instructores de buceo PADI. El entrenamiento fue financiado mediante beneficios educativos del Departamento de Asuntos de Veteranos.

Actualmente, los 2 trabajan como instructores de buceo, mientras Patrzyk mantiene su actividad en el sector inmobiliario. Así, una mudanza motivada por el deseo de vivir cerca del océano también se convirtió en una transición profesional.

Una nueva rutina entre manatíes, kayak y buceo

Al comparar ambas etapas, Patrzyk resumió a Realtor el contraste con imágenes sencillas. En Nueva York, su entorno estaba marcado por el campo y las vacas; en Florida, la rutina gira alrededor del buceo, el kayak, los globos aerostáticos y la posibilidad de observar manatíes.

Sin embargo, no todo es mejor por definición. Patrzyk reconoce que extraña la libertad que ofrecía su antigua propiedad, donde podía desarrollar proyectos con menos permisos y restricciones. La casa de Nueva York representaba autonomía, trabajo propio y una inversión que terminó generando un capital importante.

Su nueva vida tiene otras ventajas, pero también compromisos distintos. En lugar de ser propietaria, la familia paga $3,200 mensuales de alquiler y debe adaptarse a un entorno residencial con reglas diferentes.

La experiencia de los Patrzyk muestra que empezar de cero no siempre significa perder lo conseguido. En su caso, la venta de una casa construida con recursos limitados les permitió financiar una transición geográfica y profesional. El patrimonio acumulado en Nueva York abrió la puerta a Florida, aunque el destino final fue muy diferente del que imaginaron al principio.

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