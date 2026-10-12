Expresidente del FC Barcelona critica duramente a Messi por no despedirse del Camp Nou

Joan Gaspart, expresidente del FC Barcelona, lanzó duras declaraciones contra Lionel Messi en el marco de su fría relación con el actual mandatario del club, Joan Laporta, y aseguró que no asistiría a un potencial homenaje suyo.

El empresario de turismo de 82 años, que dirigió a la institución entre 2000 y 2003, habló en el podcast Sólo para Culés, en el que fue consultado por el rosarino en torno a la cálida despedida que tuvo de la Selección Argentina el pasado martes, y sobre si un escenario así sería posible en el club que representó durante 20 años.

No obstante, quien fuera presidente en el momento en que Messi arribó al conjunto Culé fue tajante con el jugador, a quien le recriminó su falta de conexión actual con el club debido a sus desacuerdos con la dirigencia actual: “Como futbolista, indiscutible, el mejor jugador del mundo. Pero hay una cosa que no se tiene que olvidar: que el Barça está por encima suyo. Y que vaya con cuidado”.

??? BRU-TAL RETAHÍLA de PALOS de JOAN GASPART a LEO MESSI:



? "¿Quién se ha creído? Que vaya con cuidado, el Barça está por encima de él".



¡Podcast completo disponible en YouTube 'Chiringuito Inside'! pic.twitter.com/m5WXcAR4TV — Sólo para Culés TV (@soloparaculestv) October 11, 2026

“Lo digo desde el amor histórico que tengo por un jugador que fiché cuando tenía 13 años y yo era presidente de Barça: que vaya con cuidado. Él es el mejor jugador del mundo, en parte, por el Barça”, agregó Gaspart.

Conflicto de años atrás

El conflicto se originó cuando Laporta regresó a la presidencia de Barcelona en 2021, con el apoyo del argentino, bajo la promesa de que una de sus primeras acciones sería la renovación de su contrato, que finalizaba al término de esa temporada. Sin embargo, las dificultades económicas que atravesaba el club imposibilitaron su firma, y Messi debió dejar el club contra su voluntad, lo que rompió las relaciones entre ambas partes.

Esa actitud no pasó desapercibida para Gaspart, quien le exigió que acepte tener una despedida similar a la que gozó con su selección: “A mí me la pega que no haya venido al Barça a despedirse de la afición. ¡Sea quien sea presidente, que venga a despedirse del Barça!”.

Aún así, el exmandamás aseguró que, si Messi accede a un evento similar sin Laporta, él se mantendría leal al dirigente: “¿Quién se ha creído? Condicionarse la venida a Barcelona a que Laporta fuera o no… Si lo fuera, yo no voy a ir a ese homenaje”.

Hasta la fecha, el máximo goleador histórico de Barcelona solo ha regresado al club a fines de 2025, en una visita nocturna sin previo aviso, que conmemoró con una foto que subió a su cuenta de Instagram.

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