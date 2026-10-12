Dollar General ofrece 25% de descuento en juguetes para las compras de Navidad

Dollar General ofrece un descuento del 25% al comprar $75 o más en juguetes que califican en una sola transacción. La promoción está vigente desde este mes hasta el 24 de diciembre de 2026 e incluye artículos en liquidación, aunque tiene algunas exclusiones.

Cuánto puedes ahorrar

Una compra de $75 integrada por juguetes elegibles tendría un descuento de $18.75 y quedaría en $56.25 antes de impuestos.

Para alcanzar el mínimo, los artículos deben comprarse juntos.

La cadena amplió su selección navideña a más de 170 juguetes. Aproximadamente la mitad cuesta $10 o menos y cerca del 95% tiene un precio de hasta $20.

Además, incorporó un estante dedicado a juguetes de $5 o menos.

“Esta temporada navideña, nos centramos en ofrecer lo que más importa a nuestros clientes: crear momentos memorables por menos, porque comprar juguetes para las fiestas debería ser emocionante, no estresante”, dijo Steve O’Brien, vicepresidente y gerente de mercancías de división de Dollar General.

“Estamos ayudando a las familias a descubrir regalos asequibles de marcas que conocen y aman, y estamos trayendo de vuelta nuestra guía impresa de juguetes para crear un poco de nostalgia al hacer listas de deseos con precios con los que las familias puedan sentirse bien”, agregó.

Qué juguetes y precios encontrarás

Las novedades incluyen productos de Fórmula 1, el 30.º aniversario de Pokémon, Disney Stitch, The Nightmare Before Christmas, Bluey, Spider-Man y The Grinch.

Hay más de 40 artículos para regalar por $1, como libros de actividades, rompecabezas, calcomanías y bolígrafos, incluidos algunos con forma de bastón de caramelo.

También hay libros Create-A-Face y para colorear con personajes de Hello Kitty, Bluey, Mickey Mouse y Paw Patrol.

LEGO incorpora más de 20 sets nuevos, de $5 a $30, con temas de Frozen, Minecraft, Bluey, Spider-Man, Star Wars y Botanicals. Play-Doh ofrece aproximadamente diez productos de $2.50 a $15, incluidos sets de Disney.

Melissa & Doug suma juegos de parejas, vehículos de madera y un set exclusivo de pesca. Bluey incluye peluches, un juguete interactivo de escondidas y una guitarra infantil.

También hay Mini Brands, My Mini Baby, WWE Ballers, Fugglers y juguetes suaves para apretar desde $1.

Los minijuegos clásicos de Hasbro cuestan $2 e incluyen Connect Four, Yahtzee, Operation y Hungry Hippos. Algunas tiendas tendrán vestidos de princesa.

Materiales y kits para hacer manualidades desde $1

La cadena vende más de 300 artículos de manualidades. El 85% cuesta menos de $5 y más de 50 cuestan $1.

La selección incluye pinturas, piezas de madera, lienzos, arcilla de secado al aire, productos Crayola, pegamento Elmer’s, listones y calcomanías.

Los kits infantiles para crear diseños con pequeñas piezas brillantes o hacer joyería cuestan $6.50.

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