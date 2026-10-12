Estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford ganan el Premio Nobel de Economía

La Real Academia Sueca de Ciencias otorgó a los economistas estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford este lunes el Premio Nobel de Economía por desarrollar modelos teóricos que ayudan a los gobiernos y bancos centrales a contener la inflación y gestionar crisis financieras.

“Las investigaciones de los galardonados han permitido gestionar las principales crisis macroeconómicas con mucha más eficacia que antes”, expresó el comité del Nobel. “Han sido enormemente beneficiosas durante la pandemia y las crisis energéticas de los últimos años”.

Detalles de la labor de Hall y Woodford

Durante décadas, las políticas públicas siguieron la fórmula del economista británico John Maynard Keynes, enfocada en bajar impuestos y subir el gasto público. Timo Boppart, del comité del Nobel, señaló que este enfoque “es la receta keynesiana y funcionó bien, hasta que dejó de hacerlo”.

La estanflación de los años 1970 evidenció las limitaciones de dicha estrategia. Ante esto, Hall y Woodford reformularon el marco keynesiano incorporando el comportamiento de las personas y las empresas, detalló ABC News.

“El premio se otorga a las investigaciones que impulsan nuestra comprensión de la macroeconomía desde la base, desde las familias y las empresas que toman decisiones a lo largo del tiempo, mirando siempre hacia el futuro”, afirmó Ivan Werning, economista del Instituto Tecnológico de Massachusetts.

Hall, académico de la Universidad de Stanford, examinó cómo las expectativas de ingresos condicionan el consumo. En un estudio de 1982 junto con Fredric Mishkin, determinó que el 80% de los hogares decide su gasto mirando al futuro, “mientras que el resto vivía al día”.

Por su parte, Woodford, de la Universidad de Columbia, analizó la fijación de precios empresarial en función de las expectativas sobre los tipos de interés. Tras el anuncio, Woodford declaró desde Nueva York: “Es un gran honor. Es una sorpresa”. Asimismo, explicó que su trabajo enfatiza “la comprensión de las personas que están en los mercados y toman decisiones sobre el gasto”.

El premio incluye un incentivo económico de 12 millones de coronas suecas ($1.2 millones de dólares). Aunque fue creado por el banco central sueco en 1968 y técnicamente no es un Premio Nobel original, se entrega cada 10 de diciembre junto a los galardones de Medicina, Física, Química, Literatura y Paz.

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