Al menos un muerto y varios heridos tras accidente en parque Six Flags de Georgia

Un fatal accidente registrado en una montaña rusa del parque de atracciones Six Flags Over Georgia, ubicado en el condado de Cobb, dejó un saldo de una persona fallecida y varios heridos.

El suceso ocurrió poco antes de las 4:00 p.m. del lunes en las instalaciones situadas en la localidad de Austell, al oeste de Atlanta, informó ABC News.

Testigos presenciales informaron a un canal de televisión local que un hombre cayó desde la montaña rusa Goliath y sufrió múltiples impactos contra la estructura de la atracción durante el descenso. Algunas fotografías tomadas por los asistentes captaron la caída. Asimismo, los pasajeros de la montaña rusa debieron ser evacuados tras la detención del tren cerca de la parte superior del recorrido.

Una persona ha muerto y varias más han resultado heridas en un incidente en una montaña rusa de un parque de Six Flags en Georgia (EE.UU.), lo que ha llevado a la compañía a cerrar temporalmente varias atracciones similares en seis de sus parques. pic.twitter.com/QcUYT6ZNOr — euronews español (@euronewses) October 13, 2026

Efectivos de seguridad acudieron de inmediato a la zona tras reportarse el hecho para coordinar las labores de emergencia y acordonar el área, por lo que el Departamento de Policía del Condado de Cobb emitió un informe oficial sobre el procedimiento.

“Los agentes asignados al parque, junto con agentes de patrulla uniformados, acudieron al lugar de los hechos”, señaló el departamento. “Detectives de nuestra Unidad de Delitos Graves se encuentran en el lugar para investigar las circunstancias que rodean el incidente”

Por el momento, las autoridades no han ofrecido detalles adicionales sobre las causas exactas que originaron el suceso.

Declaraciones oficiales de Six Flags

Un vocero del parque temático confirmó la activación de los protocolos de respuesta y la colaboración con los organismos de seguridad.

“El equipo del parque y las autoridades locales respondieron de inmediato, y estamos cooperando plenamente con las autoridades locales mientras completan su investigación”, indicó el portavoz.

“Lamentamos profundamente el incidente ocurrido hoy en nuestro parque. Nuestras más sinceras condolencias están con la familia, los amigos y los seres queridos del visitante. Asimismo, estamos brindando apoyo a los visitantes y al personal afectado”

Como medida preventiva, Six Flags anunció la suspensión temporal de atracciones de características similares en todos sus centros de entretenimiento. La empresa indicó que no divulgará más información para resguardar la privacidad de los familiares de la víctima.

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