El exesposo de Sofía Vergara, Joe Manganiello, reaccionó a su publicación sobre los hombres narcisistas

Joe Manganiello respondió a las interpretaciones que surgieron en redes sociales después de que su exesposa, Sofía Vergara, compartiera una publicación sobre las conductas de los hombres narcisistas.

Durante una entrevista en el programa CBS Mornings, el actor fue consultado sobre la posibilidad de que el mensaje estuviera relacionado con su antigua relación con la protagonista de Modern Family y aprovechó la oportunidad para aclarar el enfoque de su libro autobiográfico, “Bloodlines”.

La periodista Gayle King le preguntó por una historia de Instagram que Vergara, de 54 años, había compartido a partir de una publicación original de su hijo, Manolo González Vergara, de 35. La imagen comparaba las características de un “buen hombre” con las de un “hombre narcisista” y estaba acompañada de una reflexión sobre las relaciones con personas que presentan ese tipo de comportamiento.

“Recuerden, chicos, cuando traten con un narcisista, no importa cuánto hagan por ellos, porque les guardarán rencor y nada será suficiente, y siempre intentarán, de alguna manera, hacerlos quedar como los malos”.

Aunque Vergara no mencionó directamente a Manganiello en esa publicación, el momento en que la compartió llevó a algunos usuarios a relacionarla con las revelaciones que el actor ha hecho sobre su matrimonio en sus nuevas memorias.

Al plantearle esa interpretación, King le preguntó cómo respondía a quienes podían considerar que el mensaje era una alusión a él. Manganiello, de 49 años, evitó entrar en una confrontación directa y pidió que se conociera primero el contenido de su obra.

“Creo que cualquiera que haya dicho eso debería leer primero el libro y entender de qué trata realmente, porque no se trata de eso. Se trata del sufrimiento por el que pasé”, respondió el intérprete durante la entrevista.

“Bloodlines”, una historia sobre enfermedad y recuperación

El actor, conocido por sus papeles en True Blood y Magic Mike, presenta en “Bloodlines! un relato personal sobre los problemas de salud que enfrentó durante varios años. Según ha explicado, la obra se centra en una enfermedad de origen autoinmune que llegó a poner en riesgo su vida, así como en las consecuencias físicas y emocionales de ese proceso.

Sus memorias también exploran cómo la enfermedad afectó diferentes aspectos de su vida, incluida su relación con Vergara. El libro aborda el diagnóstico, las intervenciones médicas y las dificultades que atravesó durante su recuperación.

Sin embargo, el contenido del libro ha generado atención por los pasajes relacionados con su matrimonio. Manganiello relata que los primeros síntomas de su padecimiento aparecieron poco después de que la pareja se casara, en 2015. En sus memorias, sostiene que la enfermedad alteró la dinámica de la relación y describe episodios en los que, según su versión, sintió una falta de cercanía emocional por parte de su entonces esposa.

Entre los detalles que expone, el actor afirma que Vergara se negó a abrazarlo en un momento en que necesitaba apoyo y que se burló de su chihuahua, una mascota que, según su relato, le brindó compañía durante una etapa complicada.

Las diferencias sobre los motivos de la separación

Vergara y Manganiello anunciaron el fin de su relación en julio de 2023, después de siete años de matrimonio. La separación también dio lugar a distintas explicaciones sobre sus planes de formar una familia.

En 2024, la actriz señaló que sus diferencias respecto a la maternidad habían influido en la ruptura. Vergara explicó que no deseaba volver a ser madre a una edad más avanzada, mientras que Manganiello quería tener hijos. El actor, por su parte, rechazó que esa diferencia fuera la explicación principal del divorcio y, en sus memorias, relacionó su decisión de abandonar los planes de paternidad con las dificultades derivadas de su enfermedad.

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