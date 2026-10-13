Mega Millions y Powerball superan los $900 millones en premios esta semana

Los premios mayores de Mega Millions y Powerball superan en conjunto los $900 millones de dólares esta semana, una cifra que vuelve a despertar el interés de quienes prueban suerte con los sorteos de lotería. Los jugadores tienen 2 oportunidades para aspirar a una fortuna, aunque los montos que podrían recibir dependen de la modalidad de pago elegida.

El sorteo de Powerball ofrece un premio mayor estimado de $562 millones si se cobra mediante una anualidad. Quien opte por recibir el dinero en un solo pago obtendría aproximadamente $230.4 millones, antes de impuestos.

Por su parte, Mega Millions pone sobre la mesa un premio mayor estimado de $385 millones para su sorteo del martes. La alternativa de pago en efectivo asciende a $154.8 millones, también antes de impuestos.

Powerball y Mega Millions: cuánto dinero está en juego

La diferencia entre el premio anunciado y el pago en efectivo puede llamar la atención de los participantes. En Powerball, la brecha entre los $538 millones de la anualidad y los $220.6 millones en efectivo supera los $317 millones. En Mega Millions, la diferencia entre ambas modalidades alcanza los $230.2 millones.

Estas cantidades no deben confundirse con el dinero que finalmente conservaría un ganador. Los impuestos federales y, según el lugar de residencia y las circunstancias del premiado, los estatales o locales pueden reducir considerablemente el ingreso neto.

Aunque los premios mayores concentran los titulares, no hace falta acertar todos los números para obtener dinero. Ambos juegos contemplan categorías de premios inferiores, cuyos montos y probabilidades dependen de la combinación acertada y de las reglas de cada lotería.

¿Cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor?

Las probabilidades de llevarse el jackpot de Mega Millions son de una entre 290 millones. En Powerball, la posibilidad es todavía ligeramente menor: una entre 292 millones.

En términos prácticos, eso significa que acertar la combinación ganadora exige una coincidencia extraordinariamente improbable. Comprar más boletos puede aumentar las posibilidades matemáticas, pero no convierte el premio en algo previsible ni garantiza una ganancia.

Quienes deseen participar, pueden comprar boletos en establecimientos autorizados o utilizar las plataformas digitales disponibles en su estado.

Los jugadores deben comprobar las reglas aplicables en el lugar donde viven, ya que la disponibilidad de la compra digital y las condiciones de participación varían según la jurisdicción.

Con 2 sorteos consecutivos y más de $900 millones en premios mayores anunciados, la atención se concentra ahora en los resultados de Powerball y Mega Millions.

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