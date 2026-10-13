Nueva amnistía de 90 días dará un respiro a quienes deben multas en Nueva York

Los neoyorquinos que tengan multas municipales sin pagar por todo tipo de infracciones, desde aceras sucias hasta violaciones del código de construcción, tendrán tres meses para saldar las deudas elegibles con un descuento, gracias a un nuevo programa lanzado este martes por el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani.

La medida, llamada “eliminador de deudas”, empieza este 13 de octubre y brinda a los dueños de viviendas, pequeñas compañías y otros neoyorquinos que cumplan los requisitos la oportunidad de que se les condonen los intereses acumulados y, en varios casos, se les eliminen las multas adicionales.

Las autoridades municipales dijeron que el programa, que estará vigente hasta el 10 de enero de 2027, podría generar $25 millones de dólares adicionales en ingresos, más allá de lo que la ciudad recaudaría normalmente por multas pendientes.

Para algunos negocios, el ahorro podría ser considerable. Un funcionario municipal dio el ejemplo de una floristería en El Bronx que ha acumulado más de cinco infracciones municipales y ahora debe alrededor de $5,500 dólares.

Si la empresa compensa sus infracciones pendientes y participa en el programa, podría saldar la deuda por menos de $1,500 dólares, ahorrando más de $4,000 dólares, informó AM NY.

“El gobierno municipal no debería imponer a los neoyorquinos multas e intereses interminables”, manifestó Mamdani en un comunicado anunciando el lanzamiento. “Cuando la ciudad impone una multa, el objetivo es incentivar el cumplimiento de las normas que nos mantienen a todos seguros y sanos, no imposibilitar el crecimiento de un negocio o la reparación de una vivienda”.

La iniciativa se aplica a las sentencias elegibles de la Junta de Control Ambiental (ECB), que son sanciones civiles impagas que fueron registradas como sentencias judiciales.

Dichas infracciones son consecuencia de las órdenes emitidas por organismos como el Departamento de Saneamiento, el Departamento de Edificios y el Departamento de Transporte.

Las infracciones pueden incluir la eliminación inadecuada de colchones, no recoger las heces de los perros, dejar las aceras sucias o violar la norma de seguridad de un edificio.

La reducción de la deuda dependerá de cómo se calculó la multa original y de la cantidad de intereses o sanciones adicionales que se hayan acumulado.

De acuerdo con lo que la ley establece en el programa, las personas que recibieron una sentencia en rebeldía después de no responder a una infracción o no comparecer a una audiencia pueden saldar su deuda pagando la multa base original, sin sanciones adicionales por incumplimiento ni intereses acumulados.

Quienes resulten culpables luego de una audiencia podrán saldar su deuda pagando el 75% de la multa impuesta, condonándose los intereses acumulados.

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