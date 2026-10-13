Nueva York multará con hasta $250 a quienes no retiren la nieve de las banquetas este 2026

Dejar nieve o hielo en la banqueta frente a un edificio puede costar hasta $250 en la ciudad de Nueva York. Las reglas vigentes en 2026 obligan a propietarios y ocupantes a despejar el paso de los peatones dentro de un plazo que depende de la hora en que termine la nevada.

Cuánto cuestan las multas

La primera infracción se sanciona con $100. La segunda cuesta $150 y, desde la tercera, la multa es de $250 por cada incumplimiento.

La obligación abarca tanto la nieve como el hielo.

El Departamento de Sanidad de la ciudad de Nueva York ( DSNY, por sus siglas en inglés) advierte que estas acumulaciones pueden causar lesiones graves a quienes caminan por las banquetas.

Cuánto tiempo tienes para limpiar

El plazo empieza cuando deja de nevar. Si la nevada termina entre las 7:00 a.m. y las 4:59 p.m., debes retirar la nieve y el hielo dentro de las siguientes cuatro horas.

Por ejemplo, si deja de nevar a las 2:00 p.m., la banqueta debe estar despejada a más tardar a las 6:00 p.m.

Si la nevada termina entre las 5:00 p.m. y las 8:59 p.m., tienes 14 horas para hacer la limpieza.

Una nevada que acaba a las 7:00 p.m. deja como plazo las 9:00 a.m. del día siguiente.

Cuando deja de nevar entre las 9:00 p.m. y las 6:59 a.m., la limpieza debe estar terminada a las 11:00 a.m. de esa mañana.

Por ejemplo, si la nieve deja de caer a las 5:00 a.m., tienes hasta las 11:00 a.m.

Qué partes debes despejar

Debes abrir un paso de al menos cuatro pies de ancho, aproximadamente 1.22 metros, en la banqueta frente al edificio.

Ese espacio permite que los peatones puedan pasar.

La responsabilidad también incluye retirar nieve y hielo alrededor de los hidrantes –las tomas de agua que utilizan los bomberos– y de las rampas y rebajes de la banqueta que estén frente al inmueble o junto a él.

Estas zonas forman parte de la limpieza necesaria, no basta con despejar únicamente la entrada del edificio.

Qué hacer si el hielo está demasiado duro

Cuando la nieve o el hielo estén tan congelados que no puedas retirarlos, puedes esparcir sal o arena sobre la superficie para reducir el riesgo de resbalones.

Esta medida no sustituye la limpieza definitiva. Debes retirar por completo la acumulación en cuanto las condiciones del tiempo lo permitan.

Además, está prohibido lanzar, soplar o empujar la nieve hacia la calle. Al despejar la banqueta, debes evitar trasladar la acumulación a la vía por donde circulan los vehículos.

Los plazos, las obligaciones y las sanciones pueden consultarse en la guía oficial sobre retiro de nieve y hielo del DSNY.

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