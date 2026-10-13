“Top Chef VIP 5”: Miguel Arce hace las paces con Lupillo Rivera antes de marcharse

Oficialmente, la cocina de “Top Chef VIP 5” se quedó sin villanos a partir de este lunes, luego de que saliera eliminado Miguel Arce, uno de los cocineros más aplicados y, a su vez, con mayor carácter durante la quinta temporada. Sin embargo, antes de irse, hizo las paces con quien fuera uno de sus mayores “enemigos” en esta experiencia, Lupillo Rivera.

El actor fue superado por su colega Aylin Mújica en el reto de eliminación y, para despedirse, envió un mensaje desde su corazón: “Me quito el chip de competencia. De verdad, aprendí muchísimo, estoy muy contento. Obviamente, me hubiese encantado seguir adelante, pero siento que crecí mucho en la cocina; nunca me imaginé estar. Claramente no me voy feliz, pero me voy con un aprendizaje que no tenía antes”, expresó Arce.

Lupillo Rivera y Miguel Arce hacen las paces

Miguel tuvo diferencias con la mayoría de los participantes del reality culinario de Telemundo; no obstante, con quien tuvo una verdadera rivalidad (en la cocina), fue con Lupillo Rivera, protagonizando varias escenas que quedarán marcadas como las más controversiales de la temporada.

Sin embargo, ambos dieron una gran muestra de profesionalismo, tras hacer las paces antes de que Miguel se retirara de la cocina de “Top Chef VIP“.

“Miguel, siempre te voy a admirar, siempre te voy a respetar. Buen juego del reality y, la neta, ojalá que algún día nos encontremos de nuevo en un reality. Ha sido un placer“, fueron las palabras que Lupillo le dedicó al actor mientras salía desde la cava con la taza de café de Miguel y su delantal con un autógrafo que le entregó como muestra de cariño.

Arce, por su parte, le dejó saber que igual serán rivales en otra ocasión, pero a modo de broma, porque también le agradeció por ese gesto de respeto.

Lupillo Rivera se descompensa

Ese no fue el único capítulo que protagonizó Lupillo en este episodio reciente, debido a que también tuvo que ser atendido previamente por el equipo médico del reality.

Eso debido se descompuso y tuvo que ser nebulizado, para que pudiera recuperar la respiración y estabilizar un poco su energía. Afortunadamente, su situación no pasó a mayores.

Así queda la lista de participantes que abandonaron “Top Chef VIP 5”