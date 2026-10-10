Nievelis González es la nueva eliminada en “Top Chef VIP 5”

Durante este jueves se vio nuevamente un intenso capítulo de eliminación en la cocina de “Top Chef VIP 5” y la participante que abandonó la competencia por decisión de los jueces en esta oportunidad fue Nievelis González.

La boricua había regresado a la competencia culinaria desde el repechaje justamente por decisión de los chefs, pero en esta oportunidad, le faltó sazón a su comida, según la degustación de los expertos.

En el reto de eliminación, Nieve fue superada por Mauricio Cruz y Miguel Arce, quien, a criterio de Kelly Ríos, debió ser el eliminado de la noche: “Otra vez se salvó Miguel, yo sabía. Él era el que merecía irse”, comentó la colombiana al conocer el veredicto.

Mauricio Cruz rompe en llanto tras la salida de Nievelis

Aunque parecían no ser tan unidos, aparentemente esta nueva salida de Nievelis le afectó mucho a Mauricio Cruz, quien mezcló todas sus emociones y terminó llorando desconsoladamente.

Ninel Conde le sirvió de consuelo y trató de animarlo, aunque Mauricio prefirió irse a un espacio solo para drenar todo lo que estaba cargando tras el intenso reto donde estuvo en riesgo su continuidad en la competencia.

Así queda la lista de participantes que han abandonado “Top Chef VIP 5”

Caramelo (eliminado)

La Divaza (eliminado)

Carlos Ferro (renunció)

Sheynnis Palacios (renunció por temas de salud)

Athenea (eliminada)

José Joel (eliminado)

Gaby Borges (eliminada)

Diana Haro (eliminada)

Nievelis González (eliminada)

Carlos Ponce (eliminado)

Stephanie Salas (eliminada)

Nailea Norvind (eliminada).

“Top Chef VIP 5” está oficialmente en sus días finales y los cocineros que siguen en batalla por el premio de los 200,000$ son: Aylin Mújica, Kelly Ríos, Ninel Conde, Guty Carrera, Lupillo Rivera, Miguel Arce y Mauricio Cruz; un top 7.

Sigue leyendo: