Autoridades sanitarias advierten que brote de sarampión en NY supera el conteo oficial

Mientras que los casos de sarampión siguen en aumento en el panel de control del Departamento de Salud del Estado de Nueva York, las autoridades de salud pública de los condados de Otsego y Seneca explicaron que creen que el brote es incluso más elevado de lo que muestran las cifras estatales.

Los funcionarios del condado dijeron que creen que hay muchos más casos sin reportar en su condado del norte del estado, donde la enfermedad se está propagando rápidamente por medio de comunidades no vacunadas.

De acuerdo con el sitio web del Departamento de Salud, hasta el 10 de octubre se habían confirmado 26 casos de sarampión, incluyendo ocho casos nuevos confirmados.

Los datos provienen de los casos reportados por los departamentos de salud locales. La extensión de la enfermedad en las comunidades rurales del norte de Nueva York llevó a la gobernadora Kathy Hochul a declarar el estado de emergencia la semana pasada para ampliar las pruebas de detección de sarampión y las campañas de vacunación.

Scott King, director de salud pública del condado de Seneca, en la región de Finger Lakes, dijo que “fijarse en el número de casos puede ser un poco engañoso”.

“Los casos pueden surgir de un momento a otro si se recibe un caso oficial y luego se entrevista a esa persona y esta dice: ‘Ah, sí, mi cónyuge y mis cuatro hijos tuvieron la erupción'”, expresó King.

King indicó que hallar familias enteras enfermas es algo común en áreas con bajas tasas de vacunación. Agregó que los empleados de salud del condado se están esforzando para confirmar los casos adicionales entrevistando a los pacientes que dan positivo, pero no todas las familias están abiertas para colaborar.

“Estamos lidiando con algunas situaciones en este preciso momento, con casos probables y muchas personas expuestas, y la enfermedad continúa propagándose”, apuntó King.

El sarampión es altamente contagioso y su característica más particular es la erupción en la piel, por lo general acompañada de síntomas parecidos a los del resfriado, como fiebre alta, ojos llorosos y secreción nasal, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

En casos graves, puede causar inflamación del cerebro, es decir, una encefalitis, hospitalización o incluso la muerte.

El Departamento de Salud rechazó ofrecer los datos demográficos sobre el brote. No obstante, el comisionado de salud estatal, James McDonald, declaró en una reunión de salud pública el mes pasado que alrededor de dos tercios de los casos confirmados hasta ese momento correspondían a adultos no vacunados.

La directora de salud pública del condado de Otsego, en el centro de Nueva York, Heidi Bond, señaló que el panel de control estatal registró 21 casos de sarampión en la zona. Agrego que todos los casos correspondían a personas no vacunadas y que gran parte de ellos eran adultos.

De acuerdo con lo que dijo la subdirectora de salud pública, el condado ha estado yendo de puerta en puerta ofreciendo vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubeola en las zonas donde se está propagando el sarampión.

Sin embargo, explicó que “la mayoría de las personas con las que hemos hablado ya han padecido sarampión, ya sea ellas mismas o sus familias, por lo que piensan: ‘No necesitamos la vacuna porque ya hemos estado enfermos'”.

Bond aseguró que el objetivo ahora es hallar a quienes no están vacunados y todavía no han estado expuestos al sarampión, al mismo tiempo que se trata de convencer a quienes ya se han enfermado de que deben vacunarse contra las paperas y la rubéola.

El departamento de salud estatal informó que se han aplicado más de 1,200 dosis de la vacuna triple vírica (sarampión, paperas y rubéola) en las áreas rurales del estado.

Comunidades con baja cobertura de vacunación

El sarampión se ha estado propagando por las comunidades amish con bajos índices de vacunación en Pensilvania y Ohio, y algunos de los condados que registraron casos en Nueva York cuentan con importantes asentamientos amish, incluidos Seneca y Otsego.

En los últimos años, varios neoyorquinos amish se resisten rotundamente a las vacunas, lo que les ha valido multas de miles de dólares impuestas por el Departamento de Salud estatal por incumplir las normas de vacunación escolar, informó Gothamist.

No obstante, las autoridades sanitarias estatales y locales de Nueva York se han negado a decir si los ciudadanos amish están sufriendo las peores consecuencias del brote de sarampión en el estado.

“No vamos a mencionar el nombre de la comunidad, simplemente decimos que es una comunidad con un bajo índice de vacunación”, dijo Bond.

Igualmente, King se mostró prudente.

“No queremos marginar ni estigmatizar a ninguna comunidad en particular, ni amish ni ninguna otra”, manifestó King. “Pero hay un grupo de personas en nuestro condado que son las que se están enfermando, en general, así que estamos dirigiendo esta información [sobre la enfermedad] a esa comunidad en la medida de lo posible”.

King aseveró que su oficina puso en marcha un programa de vacunación a domicilio en el condado de Seneca el año pasado y los intensificó cuando “los primeros indicios de sarampión” llegaron al condado a inicios del verano.

El programa distribuyó 139 dosis de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola este 2026, de las cuales todas menos ocho se administraron desde junio, afirmó King. Eso representa entre cinco y seis veces más de lo que se administro el año pasado, añadió.

También dijo que algunos miembros de la comunidad afectada se apersonaron al condado en busca de las vacunas cuando la gente empezó a enfermar.

Aparte de administrar vacunas en los porches de las casas, King explicó que la iniciativa para contener el virus incluye compartir información sobre cómo protegerse del sarampión —como aislarse si se siente enfermo— a través de folletos puestos en negocios locales y en eventos comunitarios como subastas. Señalo que las parteras que laboran con la comunidad afectada también comparten información sobre la enfermedad.

Sin relacionar explícitamente a los residentes amish con el actual brote de sarampión, King explicó que ellos son una parte integral del condado de Seneca.

“Son nuestros amigos y vecinos”, manifestó King. “Queremos que estén sanos. Ellos quieren estar sanos. Todos tenemos los mismos objetivos”.

No obstante, algunos neoyorquinos amish están buscando activamente eludir los estrictos requisitos de vacunación escolar en Nueva York.

Aunque los datos municipales y estatales muestran que las vacunaciones contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) entre los niños de 2 años varían ampliamente entre los distintos condados, la tasa aumenta a más del 97% para los niños de jardín de infantes una vez que entran en vigencia los requisitos de vacunación escolar.

Poco antes de que Hochul declarara la emergencia estatal por desastre, un grupo de neoyorquinos amish pidió por segunda vez que el Tribunal Supremo revisara su caso, impugnando la política estatal de vacunación escolar, que no permite exenciones religiosas.

En una carta manuscrita firmada por varios representantes de los amish neoyorquinos, un demandante en el caso declaró: “Nuestro Dios Todopoderoso quiere que depositemos nuestra fe y confianza plenamente en Él. Lo cual entra en conflicto con depositar nuestra confianza en las vacunas”.

La misiva agregaba que: “Nosotros, como grupo religioso amante de la paz, lamentamos sinceramente estar causando un problema al Estado”.

Los tribunales inferiores ya habían ratificado la eliminación de la exención religiosa por parte del estado de Nueva York.

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