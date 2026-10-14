El Manchester City cayó 4-2 ante un PSG letal en Champions League

El Paris Saint-Germain dio un golpe de autoridad en el Etihad Stadium al imponerse por 2-4 al Manchester City en un duelo de alto voltaje por la Champions League.

El conjunto dirigido por Luis Enrique ejerció de vigente monarca continental con una primera mitad casi perfecta en la que convirtió tres goles en apenas media hora, resistiendo posteriormente la furiosa reacción del equipo inglés en el segundo tiempo.

Al 13′, Desirée Doué abrió la cuenta tras una combinación iniciada desde área propia por Marquinhos y Fabián Ruiz. Noventa segundos después, una pared de cabeza entre Doué y Ousmane Dembélé culminó en el 0-2. Antes del descanso, el portugués Vitinha alojó un zapatazo en la red de Gianluigi Donnarumma para sellar un 0-3 categórico que dejó silenciado al Etihad.

Sin embargo, el Manchester City no se dio por vencido tras el intermedio. Ajustes en el esquema impulsaron la embestida ‘Cityzen’, descontando Erling Haaland al minuto 53 con un formidable testarazo a la escuadra. Aunque Maghnes Akliouche sofocó momentáneamente el empuje visitante anotando el 1-4 en el 62′, el cuadro local apretó el marcador hasta el 2-4 final gracias a un segundo tanto de Haaland y múltiples remates al arco.

Pese a que Ferran Torres erró un penal en el tiempo añadido, el PSG amarró los tres puntos en un cierre agónico.

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