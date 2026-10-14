Jugadores eligieron los mismos números en 4,917 boletos de lotería y todos ganaron

La combinación 0-0-0 convirtió en ganadores a 4,917 boletos de lotería del sorteo nocturno Pick 3 de Carolina del Norte el lunes 12 de octubre de 2026. Los premios sumaron más de $1.7 millones, con pagos individuales de $250 o $500 según la cantidad apostada.

Cuánto ganó cada boleto

Quienes jugaron $0.50 obtuvieron un premio de $250. Los boletos con una apuesta de $1 ganaron $500. En ambos casos, los jugadores acertaron los tres números del sorteo.

La Lotería Educativa de Carolina del Norte anunció el resultado el martes 13 de octubre.

Por qué tantas apuestas tenían los mismos números

Las combinaciones que repiten un dígito tres veces son populares entre los participantes. En este juego se conocen como ‘trips’, un término que puede entenderse como triples.

“Los triples son combinaciones de tres números iguales. Son algunos de los conjuntos de números más populares entre los jugadores”, explicó la lotería.

El 0-0-0 pertenece a ese grupo, al igual que el 1-1-1 o el 7-7-7.

Cuando sale una combinación que muchas personas eligieron, puede haber miles de boletos premiados en un solo sorteo.

La cifra de 4,917 corresponde a boletos ganadores. No necesariamente significa que haya 4,917 personas distintas, porque un jugador puede comprar más de un boleto.

Elegir números repetidos no aumenta las probabilidades

Aunque los triples atraigan a muchos jugadores, su popularidad no los hace más fáciles de acertar.

La lotería señala que cualquier combinación de tres dígitos tiene la misma probabilidad de coincidir exactamente con el resultado: una entre 1,000.

Es decir, acertar 0-0-0 tiene la misma probabilidad que acertar otra combinación específica, como 1-2-3.

Cuánto tiempo tienen para cobrar

Los ganadores cuentan con 180 días desde el sorteo para reclamar sus premios.

La Lotería Educativa de Carolina del Norte permite cobrar premios inferiores a $600 en sus establecimientos autorizados o en oficinas regionales.

También ofrece la opción de reclamarlos por correo mediante el formulario correspondiente para premios de $599 o menos.

Los premios individuales de $250 y $500 de este sorteo están dentro de ese rango. Los participantes pueden consultar las instrucciones de cobro en el sitio oficial de la lotería.

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