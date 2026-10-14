Kelly Clarkson y una tienda de Brooklyn se enfrentan en redes por Molly

Kelly Clarkson y Art of Play, una tienda de curiosidades de Brooklyn, mantienen un enfrentamiento público por Molly, un pájaro animatrónico que terminó convertido en el centro de una disputa viral. La cantante asegura que la trataron como si no pudiera pagar una pieza de $15,000 dólares, mientras que el establecimiento sostiene que el ejemplar no estaba a la venta y cuestiona la versión de la artista.

El episodio comenzó el 10 de octubre, cuando Clarkson contó en X que había visitado el negocio con la intención de comprar algunas cosas. Según su relato, los empleados la miraron como si no tuviera dinero suficiente y le ofrecieron buscarle algo parecido. La cantante comparó la experiencia con la escena de “Pretty Woman”, la película de 1990 protagonizada por Julia Roberts en la que una vendedora desprecia a su personaje en una boutique de lujo.

Just drove all the way to Brooklyn to check out this store I thought looked really rad and had a few things in mind to buy and literally was looked at as if I couldn’t afford it and was told he could find something comparable for me. Wow, dude. You’re an idiot and just lost a? — Kelly Clarkson (@kellyclarkson) October 10, 2026

La respuesta no tardó en llegar. Art of Play explicó en Instagram que Molly, un pájaro amarillo de madera que canta y baila, está fijado permanentemente a una pared y forma parte de sus espectáculos de magia. También aseguró que le ofrecieron a Clarkson otra pieza similar por unos $2,000 dólares, pero que la cantante se marchó antes de verla.

Clarkson rechazó esa explicación y publicó una fotografía de una etiqueta con un precio de $15,000 dólares. Después calificó al propietario de la tienda de “grosero” y “mentiroso”, mientras la discusión se extendía por las redes sociales. Algunos usuarios defendieron a la cantante por su experiencia como clienta; otros consideraron que la reacción pública podía perjudicar a un pequeño negocio.

Art of Play denuncia amenazas y recibe apoyo

Adam Rubin, de 43 años y copropietario del establecimiento, contó a USA TODAY que el negocio quedó desbordado después de que Clarkson expusiera su versión ante sus 8,8 millones de seguidores. Según explicó, las llamadas y los correos electrónicos incluyeron amenazas, aparecieron reseñas negativas y se divulgó información personal de vecinos. Incluso, un residente llamó a la policía después de que una persona acusara a los empleados de discriminar racialmente a la cantante.

“Tememos por la seguridad de nuestros empleados”, declaró Rubin a USA TODAY. “Kelly Clarkson nos ha puesto en peligro”.

El empresario también aseguró que nadie reconoció a Clarkson cuando entró en la tienda, que estaba llena de clientes, y que su visita duró menos de cinco minutos. “La tratamos como a una persona normal, pero al parecer eso no cumplió con sus expectativas”, afirmó. Aunque dijo que habría podido pasar por alto un mal día, consideró que la situación cambió cuando la cantante utilizó sus redes para criticarlos.

Molly ahora cuesta $15 millones de dólares

La controversia también tuvo consecuencias comerciales. Rubin confirmó que las ventas en línea y las visitas al establecimiento aumentaron, y que algunos vecinos dejaron regalos y pasteles para mostrar su respaldo. El lunes 12 de octubre, varias personas se acercaron al local, incluso cuando permanecía cerrado.

Ante la repercusión, el negocio decidió poner a Molly a la venta por 15 millones de dólares. Rubin explicó que la etiqueta de $15,000 dólares correspondía al precio para encargar una pieza personalizada a Bliss Kolb, artista de Seattle que creó el pájaro, y no al ejemplar expuesto en la tienda.

El dueño aseguró que, si alguien pagara la nueva cifra, entregaría $15,000 dólares a cada empleado y un millón de dólares a Kolb. Con el dinero restante compraría autómatas antiguos para exhibirlos en una vitrina coronada por un letrero que dijera “No están a la venta”.

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