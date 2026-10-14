Quentin Tarantino estrenará su primera obra de teatro en marzo

El aclamado cineasta Quentin Tarantino está más cerca de estrenarse como director y dramaturgo de teatro con “The Popinjay Cavalier”, obra que llegará al West End de Londres en 2027 y que será protagonizada por el actor y comediante británico Sacha Baron Cohen.

Esta semana, la producción de la obra de teatro confirmó que Baron Cohen protagonizará la obra de teatro, al mismo tiempo que anunciaron que las funciones previas comenzarán el 23 de febrero y su estreno oficial está programado para el 18 de marzo.

“The Popinjay Cavalier” estará disponible en el Phoenix Theatre de Londres, Inglaterra, y las entradas ya están a la venta.

En la página web de la obra dice: “Ambientada en la Europa de la década de 1830, esta trepidante historia de engaño y disfraz es la primera obra de teatro de Tarantino, inspirada en las grandes epopeyas de aventuras y los romances brillantes del teatro y el cine, incluidas las obras de las grandes estrellas doradas de Hollywood: George Bruce, Ernest Vajda y Jesse Lasky Jr.”.

Baron Cohen interpretará en “The Popinjay Cavalier” a Rupert Sebastian Thomas Jr., quien es el mejor actor del mundo. La historia comienza con su viaje a París para actuar en la prestigiosa Comédie-Française, pero todo se vuelve caótico tras hacer malos comentarios sobre los franceses.

La producción de esta obra de teatro está a cargo de Sony Pictures Entertainment y Sonia Friedman Productions.

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