El FC Barcelona y Tyler, The Creator sacan línea de ropa de cara a El Clásico

El FC Barcelona oficializó su nueva colaboración estratégica junto a Spotify de cara al Clásico del próximo 25 de octubre frente al Real Madrid. La indumentaria debutará un día antes en el choque de la Liga F donde el Barça Femenino se medirá al Granada.

En esta ocasión, el pecho de la camiseta azulgrana estará adornado por la firma de moda y universo creativo GOLF WANG (GOLF), concebida por el rapero, productor y diseñador estadounidense Tyler, The Creator.

A diferencia de las activaciones previas con artistas de renombre internacional, el propio Tyler asumió la dirección creativa de la campaña gráfica y audiovisual de este lanzamiento. La colección exclusiva, desarrollada junto con Nike, no se limitará a la camiseta de juego: incluirá una chaqueta bomber, prendas de estética retro, sudaderas con estampado de leopardo, gorros y accesorios personalizados.

El valor de mercado de las piezas de colección oscilará entre los €499.99 ($544.99 dólares) para las 1.899 unidades de la camiseta, hasta los €2,999.99 ($3,269.99 dólares) para las colecciones limitadas de 22 camisetas firmadas por los titulares y 11 por el propio artista.

El ecosistema comercial y cultural del evento abarcará desde una sesión musical previa en la ciudad condal con DJs como Yung Taco y Mushkaa, hasta su integración en el videojuego eFootball de KONAMI a partir del 23 de octubre.

De este modo, Tyler, The Creator se une a un selecto grupo de figuras internacionales como Olivia Rodrigo, Ed Sheeran, Travis Scott, Coldplay, Karol G, The Rolling Stones, Rosalía y Drake que han estampado su firma en la elástica culé.

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