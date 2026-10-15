El FC Barcelona y Tyler, The Creator sacan línea de ropa de cara a El Clásico

El pecho de la camiseta azulgrana estará adornado por la firma de moda y universo creativo GOLF WANG durante el encuentro ante el Real Madrid

El futbolista del FC Barcelona Gavi abandona el terreno de juego tras ser sustituido durante el partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports contra el Getafe CF en el Camp Nou.

El futbolista del FC Barcelona Gavi abandona el terreno de juego tras ser sustituido durante el partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports contra el Getafe CF en el Camp Nou. Crédito: Alejandro García | AP

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Por  Humberto Viera

El FC Barcelona oficializó su nueva colaboración estratégica junto a Spotify de cara al Clásico del próximo 25 de octubre frente al Real Madrid. La indumentaria debutará un día antes en el choque de la Liga F donde el Barça Femenino se medirá al Granada.

En esta ocasión, el pecho de la camiseta azulgrana estará adornado por la firma de moda y universo creativo GOLF WANG (GOLF), concebida por el rapero, productor y diseñador estadounidense Tyler, The Creator.

A diferencia de las activaciones previas con artistas de renombre internacional, el propio Tyler asumió la dirección creativa de la campaña gráfica y audiovisual de este lanzamiento. La colección exclusiva, desarrollada junto con Nike, no se limitará a la camiseta de juego: incluirá una chaqueta bomber, prendas de estética retro, sudaderas con estampado de leopardo, gorros y accesorios personalizados.

El valor de mercado de las piezas de colección oscilará entre los €499.99 ($544.99 dólares) para las 1.899 unidades de la camiseta, hasta los €2,999.99 ($3,269.99 dólares) para las colecciones limitadas de 22 camisetas firmadas por los titulares y 11 por el propio artista.

El ecosistema comercial y cultural del evento abarcará desde una sesión musical previa en la ciudad condal con DJs como Yung Taco y Mushkaa, hasta su integración en el videojuego eFootball de KONAMI a partir del 23 de octubre.

De este modo, Tyler, The Creator se une a un selecto grupo de figuras internacionales como Olivia Rodrigo, Ed Sheeran, Travis Scott, Coldplay, Karol G, The Rolling Stones, Rosalía y Drake que han estampado su firma en la elástica culé.

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