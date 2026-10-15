Investigan la muerte de una niña de 5 años en Queens

La Policía de Nueva York (NYPD) investiga la muerte de una niña de 5 años ocurrida la noche del miércoles en Queens, después de que los agentes respondieran a un reporte de agresión en una vivienda del distrito.

De acuerdo con PIX 11 News, los oficiales recibieron el aviso poco antes de las 7:00 p.m. (ET) y acudieron a una casa ubicada en la calle 110. Al llegar, encontraron a la menor inconsciente y sin responder a los estímulos.

Los servicios médicos de emergencia (EMS) trasladaron a la niña al Jamaica Hospital Medical Center en estado crítico. Sin embargo, la pequeña murió poco tiempo después de su ingreso, pese a los esfuerzos por atenderla.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido oficialmente qué provocó su fallecimiento. La Oficina del Médico Forense Jefe de la ciudad de Nueva York será la encargada de determinar la causa de la muerte mediante los procedimientos correspondientes.

La madre de la niña fue trasladada para ser interrogada

Fuentes citadas en los primeros reportes del caso señalaron que la madre de la menor fue puesta bajo custodia policial para ser interrogada en relación con los hechos.

No obstante, la Policía no había anunciado detenciones al cierre de los primeros informes. Tampoco se habían divulgado detalles que permitieran establecer qué ocurrió dentro de la vivienda antes de que los agentes llegaran al lugar.

Por ahora, la investigación permanece abierta y no se han hecho públicos otros datos sobre la identidad de la niña, las personas que se encontraban en la casa o los posibles antecedentes del incidente.

El médico forense determinará la causa de la muerte

Uno de los puntos centrales de la investigación será el análisis de la Oficina del Médico Forense Jefe de Nueva York, que deberá establecer la causa del fallecimiento.

Ese procedimiento permitirá determinar si la muerte estuvo relacionada con lesiones u otros factores, aunque las conclusiones dependerán de los resultados de los exámenes correspondientes. Hasta que exista una determinación oficial, no es posible afirmar qué provocó la emergencia médica.

El reporte inicial de una agresión fue el motivo por el que los agentes acudieron a la vivienda, pero ese dato no basta para establecer por sí mismo cómo se produjeron las lesiones ni quién podría ser responsable.

La investigación policial y el examen forense deberán aportar elementos para reconstruir lo sucedido antes de que la niña fuera encontrada inconsciente.

La evolución del caso dependerá de los resultados de la investigación y de la información que la Policía pueda confirmar en los próximos días.

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