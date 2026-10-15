Javier Aguirre rompe una tradición centenaria del banquillo del Valencia en su debut en Mestalla

En una decisión tan particular como cargada de simbolismo, el técnico mexicano Javier ‘Vasco’ Aguirre ha decidido romper con una tradición centenaria en el Valencia C.F.

De cara a su primer compromiso al frente del equipo en el estadio de Mestalla este sábado ante el Athletic Club, el estratega solicitó a la directiva trasladar el banquillo local de la izquierda a la derecha del túnel de vestuarios.

Desde la inauguración de la feudo valencianista en 1923, los entrenadores locales se habían sentado históricamente en la banda izquierda, por encontrarse conectada de forma directa con el vestuario ché.

La propuesta del preparador mexicano pone fin a esta costumbre justo en el marco del último curso que disputará el Valencia en Mestalla antes del esperado traslado al Nou Mestalla, programado para el verano de 2027.

Aunque se desconocen los motivos cábalas o tácticos de la petición en la capital del Turia, la maniobra repite un antecedente directo en la trayectoria de Aguirre en España: durante su paso por el R.C.D. Mallorca, el ‘Vasco’ también exigió a la entidad balear cambiar el banquillo local al lado derecho del túnel de Son Moix, preferencia que ahora traslada a su nueva etapa en el banquillo blanquinegro.

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