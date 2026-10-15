“La bola negra”, película española, inicia su promoción en EE.UU. para asegurarse su nominación

Al mismo tiempo que “La bola negra” estrena en salas seleccionadas de Estados Unidos, el equipo español, incluyendo al elenco, se encuentra haciendo gira de medios con la intención de llamar la atención de la Academia de Cine.

Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como “Los Javis”, estrenaron esta película en el Festival Internacional de Cine de Cannes y durante la edición ganó el premio a mejor dirección. Su participación en el festival también sirvió para que Netflix comprara los derechos de la película.

Por los momentos, “La bola negra” continúa con su recorrido por festivales y salas de cine, pero para finales de año estará en la plataforma de streaming.

En una reciente publicación de “Variety” se ha dicho que esta película tiene asegurada su nominación a los Premios Oscar, pero incluso consideran que podría llevarse el premio a Mejor Película. Desde que se convirtió en la primera película de habla no inglesa desde 2011 en ganar el Premio del Público en el Festival Internacional de Cine de Toronto, se la ha considerado la única candidata al Oscar que podría destronar a ‘The Odyssey'”.

“La bola negra” representa al cine español ante la Academia de Cine para la categoría de Mejor Película Internacional, aunque en los últimos años muchas películas extranjeras han logrado ser protagonistas de las temporadas de premios y ocupar nominaciones en las categorías principales.

Hasta la fecha, España ha sido nominada en 22 ocasiones a los Oscar y cuatro veces ha llegado a ganar en la categoría de Mejor Película Internacional. Las producciones ganadoras han sido “Volver a empezar” (1982), “Belle Époque” (1993), “Todo sobre mi madre” (1999) y “Mar adentro” (2004).

El anuncio de los nominados para los Premios Oscar 2027 está programado para el 21 de enero y la ceremonia se celebrará el 14 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

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