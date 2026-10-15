Respaldo del presidente colombiano a María Elvira Salazar desata críticas del Partido Demócrata

El Partido Demócrata de Estados Unidos cuestionó este jueves el respaldo del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, a la congresista republicana María Elvira Salazar, al considerar que sus declaraciones constituyen una injerencia extranjera en las elecciones legislativas de medio mandato previstas para el 2 de noviembre.

Gregory Meeks, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, calificó la intervención de “inaceptable” y advirtió que involucrarse en una contienda electoral estadounidense podría debilitar el respaldo bipartidista que Colombia ha mantenido durante décadas en Washington.

“El pueblo estadounidense decide quién lo representa en la Cámara de Representantes, no los líderes extranjeros. Si el presidente de la Espriella quiere preservar la buena voluntad bipartidista que ha sustentado esta alianza, debe detenerse ahora. El Congreso estará atento”, dice el comunicado del demócrata.

Ranking Member @RepGregoryMeeks issued the following statement after Colombian President Abelardo de la Espriella weighed in on U.S. House elections: pic.twitter.com/O2bFcOMreB — House Foreign Affairs Committee Dems (@HouseForeign) October 15, 2026

El respaldo de De la Espriella

La controversia surgió después de que De la Espriella apareciera en un vídeo difundido por Salazar, en el que describió a la republicana como “la mejor amiga de Colombia en el Congreso” estadounidense. El mandatario destacó su respaldo al país y su defensa de los intereses colombianos.

Salazar, quien busca conservar su escaño por Florida, respondió calificando al presidente colombiano de “amigo” y reivindicó su trayectoria en defensa de las relaciones entre ambos países y de la comunidad colombiana en la Cámara de Representantes.

La relación entre ambos se remonta a la época en que De la Espriella residía en Miami. Salazar también lo acompañó en Barranquilla durante la noche electoral del 21 de junio, cuando celebró su victoria en la segunda vuelta presidencial.

Además del presidente colombiano, Salazar también ha recibido el respaldo de la líder opositora venezolana y Nobel de la Paz, María Corina Machado.

El rival de Salazar, el demócrata Eliott Rodriguez, ha evitado pronunciarse sobre estos respaldos a la republicana y ha centrado el debate en cuestiones internas de Estados Unidos.

“Por más que mi oponente quiera centrar esta elección en la política de América Latina, en realidad se trata de la gente del Distrito 27 de Florida”, afirmó Rodriguez. “A ellos me debo, esos son los problemas que pretendo resolver y a ellos representaré en el Congreso”.

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