Hilary Swank responde con ironía a las críticas por su embarazo a los 52 años

Hilary Swank, embarazada de su tercer hijo a los 52 años, cuestionó los prejuicios que enfrentan las mujeres que deciden ser madres a una edad avanzada y señaló la diferencia de trato frente a los hombres. La actriz, ganadora de dos premios Oscar, abordó el tema durante una entrevista con Drew Barrymore, cuyo adelanto se conoció antes de la emisión prevista para el 20 de octubre.

“Las mujeres reciben muchas críticas por tener hijos a una edad avanzada, pero los hombres no, lo cual es interesante”, comentó Swank al hablar sobre un tema que volvió a cobrar relevancia tras anunciar que espera otro bebé con su esposo, Philip Schneider.

Barrymore, madre de dos hijas, coincidió con la actriz y calificó de “raro” ese doble estándar. También recordó que los hombres pueden tener hijos a edades mucho más avanzadas sin recibir el mismo tipo de cuestionamientos. La presentadora mencionó que ella tuvo hijos a los 40 años y que esa decisión no siempre fue recibida con buenos ojos.

La protagonista de “Million Dollar Baby” ya había experimentado las críticas cuando se convirtió en madre de los gemelos Aya y Ohm en 2023, a los 48 años. Uno de los comentarios que recibió quedó especialmente grabado en su memoria.

El comentario que la llevó a reflexionar

Swank recordó que una mujer llegó a preguntarle: “¿Cómo te atreves? Eres demasiado mayor”. La desconocida le contó que su padre había sido su “persona favorita” y que murió cuando ella tenía alrededor de 20 años. Para la actriz, escuchar aquella historia le permitió comprender que detrás de una crítica también puede haber dolor.

En lugar de responder desde el enojo, Swank relacionó la experiencia con su propia historia familiar. Su padre también había fallecido y había sido una de las personas más importantes de su vida.

“Me identifiqué con eso porque mi papá también falleció, pero era una de mis personas favoritas en el mundo”, explicó.

La actriz planteó entonces una reflexión sobre el valor de haber compartido la vida con alguien querido, incluso cuando esa relación termina demasiado pronto. “Bueno, prefiero haber nacido y haber tenido a esa persona, que era mi favorita, y haber vivido esa experiencia, antes que no haberla tenido en absoluto”, recordó que pensó.

Un nuevo bebé llegará en diciembre

El anuncio de su tercer embarazo llegó el miércoles a través de Instagram. En el video, Hilary Swank aparece bailando junto a Schneider y sus gemelos, con pequeños palitos luminosos adheridos a la ropa y las luces apagadas. La actriz mostró su barriga, decorada con la figura de un bebé hecha con uno de esos accesorios.

“Mucha gente me ha estado preguntando cuál será mi próximo proyecto; este se estrena en diciembre. 😉👼🏼🫶🏼”, escribió junto a la publicación, con la que confirmó la próxima llegada del nuevo integrante de la familia.

Al día siguiente, Swank fue vista en Nueva York cuando llegaba al programa de Drew Barrymore, luciendo su barriga al descubierto.

Sigue leyendo:

Baby boom: Kaley Cuoco presenta a su hija y Hilary Swank anuncia embarazo a los 52 años

Britney Spears publica un tema inédito que compuso con Justin Timberlake

Megan Fox abrió su propia página al estilo OnlyFans