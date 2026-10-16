Joe Manganiello revela sensibles fotos de cuando estuvo enfermo

Joe Manganiello compartió fotografías de los momentos más duros de su enfermedad, una experiencia que lo llevó a perder 60 libras en apenas dos semanas, someterse a cirugías y depender temporalmente de una bolsa de ostomía.

El actor de 49 años publicó las imágenes en Instagram tras revelar detalles de su historia clínica en sus memorias, “Bloodlines”, lanzadas el 13 de octubre. En paralelo, habló sobre su divorcio de Sofía Vergara y reconoció que su estado de salud pudo influir en el desenlace de la relación.

En la primera fotografía, el protagonista de “True Blood” aparece sin camisa, sentado junto a una cama de hospital. La imagen corresponde al período posterior a la extirpación de su intestino grueso, cuando su peso cayó drásticamente. “En los días posteriores a la amputación de mi intestino grueso, mi peso comenzó a desplomarse. Perdí un total de 60 libras durante las dos semanas posteriores a la cirugía”, explicó. También señaló que, al ampliar la imagen, se alcanza a ver la parte superior de su primera bolsa de ostomía.

Otra fotografía muestra las incisiones de su abdomen tras una cirugía de reconexión, en la que le retiraron la bolsa y unieron la parte restante de su tracto digestivo. En la tercera, su rostro aparece cubierto de erupciones. Según explicó, las lesiones cutáneas fueron una de las múltiples manifestaciones que sufrió a lo largo de siete años de enfermedad.

Siete años de síntomas y una recuperación difícil

En declaraciones a la revista People, Manganiello contó que padeció dolor abdominal insoportable, fiebre, erupciones con ampollas, dolores de cabeza, fatiga y sangrado rectal. También se sometió a numerosas colonoscopias y a intervenciones que afectaron su capacidad para evacuar con normalidad.

Pese a los tratamientos, nunca obtuvo un diagnóstico definitivo. “Las condiciones autoinmunes son cosas que los médicos no entienden”, afirmó. Al recordar la experiencia, también confesó: “No puedo creer que esté vivo” y aseguró que siente que ha renacido.

Sus memorias incluyen episodios especialmente delicados, entre ellos pensamientos suicidas que lo llevaron a deshacerse de su arma. En ese período adoptó a su perro, Bubbles, en 2019, y describió cómo pasó de ser paciente a convertirse en cuidador.

¿Su enfermedad influyó en el divorcio de Sofía Vergara?

El actor también considera que su salud pudo afectar su matrimonio de siete años con la protagonista de “Modern Family”. Durante una aparición en “Radio Andy”, de SiriusXM, Andy Cohen le preguntó si la pareja habría seguido junta de haber gozado de mejor salud. “Posiblemente, tal vez”, respondió Manganiello. Cuando el presentador le preguntó si lamentaba no haber estado sano durante la relación, contestó: “Sí, por supuesto”.

“Es desgarrador ver a estas dos personas con toda la vida por delante, pero nosotros no sabíamos lo que nos esperaba”, añadió al hablar de las fotografías de los comienzos de su romance. También admitió que durante mucho tiempo se sintió culpable y como una carga para quienes lo rodeaban.

Sofía Vergara, de 54 años, había señalado que las diferencias sobre tener hijos contribuyeron a la separación, pues no quería ser una “mamá mayor”. Manganiello negó que esa fuera necesariamente la razón del divorcio, finalizado en febrero de 2024. Según él, no ha vuelto a hablar con su exesposa desde entonces.

En “Bloodlines”, el actor también afirma que Vergara lo ridiculizó durante su enfermedad y que se negó a abrazarlo cuando él buscaba consuelo. La actriz respondió indirectamente con una publicación de su hijo Manolo sobre los hombres narcisistas. Este mes, en “CBS Mornings”, Manganiello pidió que se leyera el libro antes de juzgar sus declaraciones: “Se trata del sufrimiento por el que pasé”.

Además, relató que, mientras buscaba respuestas, un chamán cubano le aseguró por teléfono que alguien de su pasado había lanzado una maldición contra él en New Orleans. Se trata de una experiencia que el actor incluye en su relato personal de aquellos años, marcados por el deterioro físico y la incertidumbre médica.

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