Pastel de plátano y chocolate en olla: sin horno y sin harina

Con pocos ingredientes, y sobre todo saludables, puedes disfrutar de un pastel de plátano y chocolate superesponjoso que puedes cocinar en una olla o sartén con tapa. Se trata de una receta que se puede preparar en poco tiempo, ideal para satisfacer un antojo dulce con tres ingredientes y un perfil nutricional óptimo.

Por ejemplo, los plátanos maduros, además de dar una textura suave, aportan un dulzor natural producto de la maduración, así como fibra, potasio, vitamina B6, vitamina C y carbohidratos. Según la evidencia científica, dos unidades maduras medianas pueden aportar unas 200–250 kcal.

Los huevos son proteína de alta calidad, ricos en colina, vitamina B12 y selenio, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Harvard. Una de las cualidades culinarias del huevo es su efecto aglutinante y su capacidad para incorporar aire a la receta, lo que le da un volumen esponjoso.

Mientras que el cacao puro aporta flavanoles, fibra, magnesio, hierro y compuestos antioxidantes. Un estudio publicado por PubMed destaca que los flavanoles del cacao se han asociado con mejoras modestas en la presión arterial y marcadores cardiometabólicos.

Receta de pastel esponjoso de plátano y cacao

La siguiente receta es del creador de contenido Gustillos Recetas, con los ingredientes, cantidades y el paso a paso.

Ingredientes

2 plátanos maduros

2 huevos

1/2 cucharada de polvo para hornear

de polvo para hornear 3 cucharadas de cacao en polvo

de cacao en polvo Mantequilla (exclusivamente mantequilla, no margarina, para untar la olla)

Utensilios Necesarios

Tenedor

Licuadora

Recipiente o bowl

Olla con tapa

Palillo de brocheta (para el efecto marmoleado)

Paso a Paso

Triturado inicial: Lo primero que debes hacer es colocar los dos huevos junto con los dos plátanos maduros en un recipiente. Tritúralos muy bien con la ayuda de un tenedor hasta obtener una textura uniforme.

Lo primero que debes hacer es colocar los junto con los en un recipiente. Tritúralos muy bien con la ayuda de un tenedor hasta obtener una textura uniforme. Licuado: Pasa la mezcla al vaso de la licuadora y procesa muy bien. Añade media cucharada de polvo para hornear y mezcla de nuevo para integrar perfectamente.

Pasa la mezcla al vaso de la y procesa muy bien. Añade y mezcla de nuevo para integrar perfectamente. Separación y cacao: Divide la mezcla en dos porciones iguales. A una de las partes le vas a agregar las tres cucharadas de cacao en polvo y revuelve hasta que no queden grumos de chocolate.

Divide la mezcla en dos porciones iguales. A una de las partes le vas a agregar las y revuelve hasta que no queden grumos de chocolate. Montaje: Unta una olla con abundante mantequilla . Vierte primero la mezcla de plátano natural y, encima, añade la mezcla de plátano con chocolate.

Unta una con abundante . Vierte primero la mezcla de plátano natural y, encima, añade la mezcla de plátano con chocolate. Efecto marmoleado: Con la ayuda de un palillo, dibuja ondas o líneas para crear el diseño marmoleado.

Con la ayuda de un palillo, dibuja ondas o líneas para crear el diseño marmoleado. Cocción: Tapa la olla y deja cocinar a fuego bajo durante 35 minutos.

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