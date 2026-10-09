Agua de clavo de olor por la noche: cómo puede ayudar a la digestión y el sueño

El clavo de olor es una especia versátil cuyos usos van desde postres hasta remedios caseros. Un médico con especialidad en veganismo explica cómo una infusión de clavos de olor puede mejorar la digestión y el sueño por las noches, entre otros beneficios.

El médico y psicólogo Iñigo Martín, especialista en veganismo como herramienta funcional para la salud, explica cómo uno de los remedios naturales más antiguos y efectivos que existen es el agua de clavo de olor por la noche.

De la medicina ancestral a tu taza de té

Martín manifiesta que, más allá de los tés comerciales, una infusión de clavos de olor hecha en casa puede ser una aliada de la salud.

“El clavo no es solo una especia para dar sabor, es una de las fuentes antioxidantes más potentes que tenemos en la naturaleza”, agrega.

Uno de los compuestos únicos de la especia es el eugenol, que se usa como remedio casero para problemas que van desde la digestión hasta el dolor de muelas.

Se trata de un remedio ancestral que ha estado presente en la medicina tradicional durante miles de años. Incluso, “los antiguos chinos lo usaban para tratar problemas digestivos, en India era parte fundamental de la medicina ayurvédica, y en Europa durante la Edad Media era tan valioso que su precio llegaba a superar al del oro”.

El experto advierte que, a diferencia de muchos otros remedios que son difíciles de encontrar, el clavo es accesible y económico.

1. Dile adiós a la pesadez y cuida tu microbiota

Investigaciones respaldan el uso del clavo de olor como un antiviral y antimicrobiano natural. Incorporarlo a tu dieta es una estrategia económica y efectiva para fortalecer tu escudo biológico. Crédito: Shutterstock

Una de las propiedades reconocidas del clavo de olor es mejorar la digestión. Tomar agua de clavo después de cenar ayuda al organismo a que descomponga mejor los alimentos y absorba de forma óptima los nutrientes. Esto se debe a que el eugenol estimula la producción de enzimas digestivas en el cuerpo.

Además, funciona como un antimicrobiano natural, promoviendo el equilibrio de la flora intestinal y previene problemas comunes como la hinchazón o los gases.

2. El alivio antiinflamatorio que tu cuerpo necesita

Mucho más que una especia aromática: El clavo de olor es un concentrado de compuestos fenólicos con una capacidad antioxidante superior a la de muchos vegetales comunes. Un pequeño aliado con un impacto gigante en tu salud celular. Crédito: Shutterstock

Martín destaca las propiedades antiinflamatorias del eugenol por su efecto de reducir la producción de sustancias proinflamatorias al suprimir una enzima llamada ciclooxigenasa.

Este compuesto está formulado terapéuticamente para medicamentos como el ibuprofeno o el naproxeno.

Recordemos que la inflamación crónica mantiene al cuerpo en alerta constante, lo que genera que el sistema inmune libere sustancias defensivas sin parar. Este estado de estrés afecta las estructuras celulares y de tejidos.

3. Limpieza celular profunda durante la noche

Como mencionamos, el clavo de olor es una de las especias con más contenido de antioxidantes (vitamina C, E, flavonoides y ácido gálico) que puedes encontrar.

Durante las horas de sueño, estos compuestos “realizan una limpieza profunda a nivel celular, ayudando al hígado a reducir su carga de trabajo y previniendo el envejecimiento prematuro”.

4. Descansa mejor y despierta sin aturdimiento

También se recomienda como promotor de la relajación y el sueño gracias a un compuesto llamado beta-cariofileno, el cual tiene efectos sedantes naturales.

Este compuesto interactúa “con ciertos receptores en el cerebro, genera una sensación de calma que reduce la ansiedad nocturna”. Esto permite relajar sin dejar esa sensación de aturdimiento al día siguiente que causan otros productos.

Tu infusión lista en minutos: El ritual perfecto para antes de dormir

El experto explica que solo se necesitan tres clavos y agua hirviendo. Se dejan reposar por unos minutos y ya está lista la infusión para tomar después de cenar.

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