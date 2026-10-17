Investigan la muerte del músico venezolano Gus Ormo en una piscina

La muerte del músico venezolano Gustavo Enrique Ormo, conocido artísticamente como Gus Ormo, es investigada por las autoridades de Florida después de que su cuerpo fuera encontrado sumergido en la piscina de una vivienda en Weston. Aunque el caso fue reportado inicialmente como un posible ahogamiento, la Oficina del Sheriff de Broward (BSO, por sus siglas en inglés) calificó las circunstancias del incidente como “sospechosas”.

La identidad del artista fue confirmada a Telemundo 51 por su hermana, Antonietta, quien también expresó que la familia desconoce qué ocurrió. En un mensaje enviado al medio, explicó que la situación está siendo emocionalmente muy difícil para sus seres queridos.

El hallazgo se produjo la mañana del viernes, cuando los funcionarios recibieron, alrededor de las 9:00 a.m., un reporte de un posible ahogamiento en una propiedad situada cerca de la cuadra 2100 de Quail Roost Drive, en Weston.

Qué se sabe del hallazgo en la vivienda de Weston

Agentes de la Oficina del Sheriff de Broward y equipos de rescate acudieron al lugar y encontraron a un hombre sumergido en la piscina. Los paramédicos lo declararon muerto en la escena, según la información proporcionada por las autoridades.

Aunque la familia identificó al fallecido como Gustavo Enrique Ormo, los funcionarios de BSO todavía no habían confirmado oficialmente su identidad en la información difundida sobre el caso.

Imágenes captadas desde el helicóptero de noticias de Telemundo 51 mostraron el cuerpo sumergido en el agua. En la grabación también se apreciaban objetos que parecían ser cuerdas o mangueras alrededor de la persona.

Hasta el momento, las autoridades no han aclarado de qué objetos se trataba ni si guardaban alguna relación con el fallecimiento. Tampoco han ofrecido detalles que permitan establecer qué sucedió antes de que Ormo fuera encontrado en la piscina.

Homicidios y Escena del Crimen asumieron el caso

El expediente dejó de abordarse únicamente como un posible accidente por ahogamiento y pasó a manos de las unidades de Homicidios y Escena del Crimen de la Oficina del Sheriff de Broward. La participación de estos equipos responde a las circunstancias que las autoridades consideran sospechosas, aunque no se han divulgado conclusiones sobre lo ocurrido.

Por ahora, la investigación continúa abierta y los funcionarios no han proporcionado más información sobre las posibles causas de la muerte ni sobre las circunstancias que rodearon el hallazgo.

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