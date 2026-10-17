Manchester City mantiene su invicto en Premier League con sufrido triunfo ante Ipswich Town

Manchester City recibió a Ipswich en el Etihad Stadium por la séptima fecha de la Premier League 2026/2027 y ganó 3-2 para seguir líder del torneo en Inglaterra.

Man City remain top with seven wins from seven ? pic.twitter.com/aKua9XU3YF — Premier League (@premierleague) October 17, 2026

El equipo de Maresca necesitaba reponerse de la dura caída 4-2 contra PSG en Champions y lo hizo con una sólida actuación en la que pudo sacar adelante un partido que se complicó durante un tramo del primer tiempo.

La gran figura de la tarde en Inglaterra fue Erling Haaland. El Androide, que venía de marcar por duplicado ante los franceses, volvió a despacharse con otro doblete para darle el triunfo a su equipo en el Etihad.

Sufrida victoria

El marcador lo abrió Foden a los 19′, pero la alegría duró poco, ya que Maeda igualó las acciones a los 21′.

En ese primer tiempo, Haaland volvió a poner en ventaja a los Citizens con un gol de cabeza que facilitó el trámite para los locales.

El equipo de Maresca amplió su ventaja a los 69′ con otro gol de Haaland, ahora a pura potencia para dejar atrás a su defensor y definir ante la salida del arquero.

Cuando el partido parecía liquidado, Guéhi cometió un penal que Ipswich no desaprovechó: Fleming le ganó el duelo individual a Donnarumma y le puso suspenso al partido en los minutos finales.

Así, Manchester City sumó otros tres puntos vitales y sostiene su campaña perfecta, con 21/21 y liderazgo en la Premier League.

Nuevo récord de Haaland

El noruego llegó a los 100 goles sin contar penales en la Premier en apenas 139 partidos. Ningún otro futbolista había conseguido ese récord en tan pocas apariciones.

En total, suma 120 tantos en el campeonato inglés, de las cuales 20 llegaron desde los 12 pasos. Además, se ubica en el puesto 24 de la clasificación de goleadores históricos del torneo, con un gol de ventaja sobre Romelu Lukaku y Steven Gerrard.

En lo que va de la temporada, lleva ocho goles en siete fechas y 12 tantos en todas las competiciones. Además, marcó en sus últimos ocho partidos con los Citizens.

Por su parte, Enzo Maresca ha demostrado que algo aprendió de Guardiola, pues lo ha superado para hacer historia en la Premier League. Con el triunfo del Manchester City ante el Ipswich Town, se ha convertido en el técnico debutante en un equipo que ha ganado por vez primera sus siete primeros partidos de competición doméstica.

Ha superado precisamente a Guardiola, que se quedó en 6 en la temporada 2016/2017, y a otro de los que entra en el debate de mejor de todos los tiempos como es Carlo Ancelotti, que lo logró con el Chelsea en la 2009/2010. El tercero en discordia, Ole Gunnar Solskjaer con su Manchester United de la 2018/2019.

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