Minneapolis reconoció la carrera de Los Tigres del Norte y otros latinos

El pasado miércoles 9 de septiembre, se celebró por primera vez el Hispanic Heritage Awards en Minneapolis. Hay que recordar que esta es la celebración más importante de la comunidad hispana en Estados Unidos.

Esta edición fue histórica, pues fue la primera vez en los 39 años de historia del evento que se trasladó fuera del Kennedy Center en Washington D.C. En su lugar, la premiación se realizó el jueves 10 de septiembre en el Orchestra Hall de Minneapolis.

Durante esta edición se reconoció fueron homenajeados varios artistas y personalidades hispanas, cada uno recibió un premio diferente. Por ejemplo, el Premio Humanitario le fue otorgado a El Pueblo de Minnesota y el Premio de Servicio Público al congresista Joaquín Castro.

El resto de personas reconocidas fueron Oscar D’León con el Premio Legend, Mon Laferte con el Premio de Justicia Social, Eladio Carrión con el Premio Inspira y Ximena Sariñana con el Premio de Música.

Un día especial para Los Tigres del Norte

Antes de la entrega de los premios, en la ciudad también se le otorgó un reconocimiento especial a Los Tigres del Norte, incluso se declaró el 9 de septiembre como el Día de Los Tigres del Norte, esto fue hecho por el Ayuntamiento.

En el evento especial, Antonio Tijerino, presidente y CEO de la Fundación de la Herencia Hispana, declaró: “Los Tigres siempre han estado presentes y han alzado la voz por nuestra comunidad, y es un privilegio brindarles nuevamente un escenario para hacerlo”.

Este homenaje se dio meses después de que también se celebró el impacto de la agrupación mexicana con la declaración del Día de Los Tigres del Norte en San Francisco los 9 de febrero.

Toda la ceremonia fue grabada y será transmitida a inicios de octubre.

Hay que recordar que Los Tigres del Norte es una agrupación mexicana fundada por Jorge Hernández, cuando tenía 14 años, en los años 60. La fama la encontraron años después, en los 70, tras el lanzamiento del álbum “Contrabando y traición”.

Desde ese momento hasta ahora, la agrupación ha sido referente y ha servido como acompañamiento para los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos. Entre sus canciones más importantes están “Un día a la vez”, “Jefe de jefes”, “La Puerta Negra”, “Pedro y Pablo” y “La mesa del rincón”.

Entre sus logros, está el haber ganado siete Premios Grammy y 12 Latin Grammy. Además, registran 30 millones de álbumes vendidos a nivel mundial.

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