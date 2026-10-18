Domino’s sube precios y sus clientes piden menos en cada compra

Domino’s aumentó sus precios un 1.2% durante el tercer trimestre fiscal de 2026, pero sus clientes redujeron la cantidad de productos que compran en cada pedido. Los resultados publicados este martes 13 de octubre muestran que las ventas comparables en Estados Unidos crecieron apenas un 0.3%, pese al aumento de las órdenes. En otras palabras, los clientes siguen comprando en la cadena, pero limitan lo que agregan a cada pedido.

La combinación refleja un desafío para la compañía: conseguir que los consumidores gasten más en un contexto económico que sigue presionando sus presupuestos. Aunque Domino’s continúa creciendo, el ritmo de sus ventas se ha frenado frente al año anterior.

Los clientes hacen pedidos, pero compran menos productos

Joe Jordan, director ejecutivo de Domino’s, afirmó que aumentaron las órdenes tanto para entrega a domicilio como para recoger en los establecimientos. También destacó el crecimiento entre consumidores de menores ingresos, de acuerdo con las evaluaciones de la compañía.

Sin embargo, que haya más pedidos no significa que cada compra incluya más productos. Durante la presentación de resultados, Jordan explicó que los clientes controlaron el gasto por orden al reducir la cantidad de artículos que compraban.

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Sandeep Reddy, director financiero de la empresa, precisó que la cantidad de productos por pedido disminuyó frente al trimestre anterior tanto en las compras para recoger como en las entregas solicitadas directamente a Domino’s. La compañía atribuyó esa presión al entorno económico.

Los resultados también muestran diferencias según la forma de comprar: las ventas comparables de los pedidos para recoger crecieron un 1%, mientras que las de entrega a domicilio disminuyeron un 0.3%.

Domino’s sigue creciendo, pero a un ritmo menor

El informe corresponde al trimestre fiscal que terminó el 6 de septiembre de 2026. Aunque las ventas y las ganancias aumentaron, el crecimiento de los establecimientos estadounidenses fue mucho menor que un año antes.

Estas son las principales cifras del periodo:

Ventas comparables en Estados Unidos: crecieron un 0.3%, frente al 5.2% del mismo trimestre de 2025.

crecieron un 0.3%, frente al 5.2% del mismo trimestre de 2025. Ventas minoristas globales: aumentaron un 3.2%, frente al 6.3% del año anterior, sin considerar el efecto de las variaciones cambiarias.

aumentaron un 3.2%, frente al 6.3% del año anterior, sin considerar el efecto de las variaciones cambiarias. Ingresos corporativos: llegaron a $1,185.6 millones, un 3.4% más.

llegaron a $1,185.6 millones, un 3.4% más. Beneficio neto: alcanzó $152.2 millones, un aumento del 9.2%.

Las cifras no miden lo mismo. Las ventas minoristas globales incluyen las compras realizadas en establecimientos propios y franquiciados, mientras que los ingresos corporativos corresponden al dinero que registra Domino’s como empresa. Por eso, las ventas de toda la red pueden crecer a un ritmo distinto de los ingresos de la compañía.

Domino’s también abrió establecimientos durante el trimestre, pero redujo su previsión de aperturas netas en Estados Unidos para 2026 a entre 125 y 150 locales. Ese ajuste se refiere a las nuevas aperturas previstas, no a un anuncio de cierres masivos.

La industria de la pizza también pierde ritmo

La desaceleración de Domino’s ocurre en un contexto de consumidores más cautelosos con sus gastos. David Henkes, analista de Technomic, dijo a The New York Post que la pizza se perfilaba como una de las categorías de restaurantes con menor crecimiento durante el año.

La previsión apunta a un avance más lento, pero no significa que todas las ventas de pizza estén cayendo. Domino’s, por su parte, sostiene que continúa ganando participación frente a otras cadenas del segmento de pizza de servicio rápido.

Ambas situaciones pueden ocurrir al mismo tiempo: una empresa puede atraer clientes de sus competidores aunque el mercado en conjunto crezca más lentamente.

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Jordan advirtió que la situación económica podría seguir pesando sobre los consumidores durante el resto del año. La compañía previó para 2026 un crecimiento porcentual bajo de las ventas comparables en Estados Unidos y ventas comparables internacionales prácticamente estables.

Las promociones buscan que los clientes gasten más

Domino’s mantiene ofertas para atraer compradores y conseguir que quienes prueban determinados productos regresen y gasten más en futuras compras.

Jordan explicó que las promociones pueden ayudar a presentar productos a los clientes y motivar pedidos posteriores de mayor importe. La compañía también impulsa The Domino, una pizza individual pensada para grupos en los que cada persona quiere elegir algo diferente. Jordan precisó que esta opción estuvo disponible durante una semana del trimestre.

Para quienes compran pizza, el descuento anunciado no siempre cuenta toda la historia. El importe final depende de los productos elegidos y de los cargos aplicables. Por eso, si una promoción exige añadir artículos para alcanzar un mínimo de compra, conviene comprobar cuánto terminará costando el pedido completo.

La estrategia de Domino’s busca que cada compra incluya más productos. Los resultados muestran, sin embargo, que sus clientes están reduciendo la cantidad que agregan a cada orden.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los precios y las ventas de Domino’s

¿Las ventas de Domino’s están cayendo en Estados Unidos?

No en las ventas comparables de sus establecimientos: crecieron un 0.3% durante el tercer trimestre. El avance fue mucho menor que el 5.2% registrado en el mismo periodo de 2025, pero siguió siendo positivo.

¿El menor número de productos por pedido significa que bajaron los precios?

No. Domino’s informó de un aumento de precios del 1.2% durante el trimestre y de una reducción en la cantidad de productos por orden. Son indicadores distintos: uno se refiere a los precios y el otro a lo que los clientes compran.

¿Domino’s anunció cierres masivos de restaurantes?

No. La compañía ajustó su previsión de aperturas netas en Estados Unidos para 2026 a entre 125 y 150 establecimientos. El ajuste se refiere a las nuevas aperturas previstas, no a un programa general de cierres.

¿La compañía espera que las ventas se recuperen pronto?

No ha garantizado una recuperación inmediata. Para 2026, previó un crecimiento porcentual bajo de las ventas comparables estadounidenses y ventas comparables internacionales prácticamente estables.

Conclusión

Domino’s sigue vendiendo y sus ganancias aumentaron, pero sus clientes están limitando la cantidad de productos que compran en cada pedido. La cadena intenta responder con promociones y nuevos productos, aunque eso no garantiza que el precio final de cada compra disminuya.

Si acostumbras pedir pizza para ti o para compartir, compara el costo total de las opciones disponibles y revisa qué incluye cada promoción. La clave no es solo cuánto cuesta cada producto, sino cuánto terminas pagando por todo el pedido.

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