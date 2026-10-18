Wisin estrena un tema cristiano junto a su hija, Yelena

Wisin no para de producir música y en esta oportunidad, se unió a su hija, Yelena, para estrenar el tema “A Dónde Iré”, una canción cristiana que busca aumentar la fe de las personas.

El cantante puertorriqueño viene de lanzar su disco La Universidad del Perreo y, a pesar de ser un veterano de este negocio, no se detiene en su misión de llevar música con un buen mensaje a todos sus seguidores.

“A Dónde Iré”, un mensaje de aliento

La hija de Wisin tiene un tiempo considerable sirviendo a Dios en la iglesia y es por eso que nació esta colaboración con su padre, quien ha tenido presente la fe en cada uno de sus proyectos, aunque no se congregue; por ende, menciona a Dios de forma tan frecuente en sus entrevistas. No obstante, esta es la primera ocasión en la que el reguetonero estrena una canción netamente cristiana.

“A Dónde Iré” es un sencillo que busca incentivar a las personas a seguir un poco más la palabra de Dios, con una letra que explica claramente que la vida no es color de rosas, está llena de pruebas, pero Dios es el encargado perfecto para llevar tus cargas en cada lucha complicada.

Además, Yelena demostró su gran talento vocal, entonando el coro de este tema y de esa manera sorprendió a muchas personas que no habían tenido la oportunidad de escucharla en otras colaboraciones con artistas, como es el caso de Alex Zurdo, otro representante de la música cristiana bastante reconocido.

Wisin se prepara para el Coliseo

El boricua está teniendo un año con mucho trabajo y, tras lanzar su más reciente sello discográfico en septiembre, confirmó una presentación en el Coliseo de Puerto Rico el próximo 13 de noviembre.

Sin embargo, en tan solo horas se logró el sold out en esa fecha, por lo que optó por coordinar una segunda presentación en el mismo escenario el 14 de noviembre, donde también logró el sold out en poco tiempo.

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