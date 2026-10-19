Cindy Crawford habla por primera vez tras la muerte de su hijo Presley: “Estoy más que destrozada”

Cindy Crawford se pronunció públicamente por primera vez tras la muerte de su hijo, Presley Gerber, quien falleció el pasado 20 de septiembre a los 27 años. Casi un mes después de la pérdida, la supermodelo compartió un mensaje en Instagram junto a una fotografía en blanco y negro del joven, en el que expresó el profundo dolor que atraviesa su familia y recordó el cariño que siempre los unirá.

“Estamos más que destrozados por haber perdido a nuestro amado hijo y hermano. Nos sentimos muy bendecidos por haber tenido a Presley en nuestras vidas durante 27 años”, escribió Crawford en una publicación firmada también por su esposo, el empresario Rande Gerber, y su hija menor, la modelo y actriz Kaia Gerber.

La imagen que acompañó el homenaje mostraba a Presley en blanco y negro, con plumas que evocaban unas alas. La fotografía estaba acompañada por un mensaje en el que su familia destacó su personalidad y la manera en que se relacionaba con los demás.

“Era un alma dulce y hermosa que amó y es amado, ahora y siempre”, continuó el texto. “Estamos muy orgullosos de cómo se presentó ante el mundo, con bondad y vulnerabilidad”.

La familia también agradeció las numerosas muestras de afecto recibidas desde que se conoció la noticia. “Agradecemos las numerosas muestras de cariño y apoyo de tantas personas que conocen y quieren a nuestra familia, e incluso de desconocidos que sienten nuestro dolor”, expresaron.

El mensaje concluyó con una despedida dirigida al joven: “Hasta que nos volvamos a encontrar, nuestro dulce niño. Te amaremos siempre, mamá, papá y Kaia”.

Kaia Gerber dedica una carta a su hermano

La modelo Kaia Gerber también rindió homenaje a Presley a través de sus redes sociales. Su publicación reunió recuerdos de la infancia de ambos, entre ellos un video en el que aparecen bailando cuando eran pequeños y una fotografía en la que están juntos cerca del océano.

Sin embargo, el elemento central del homenaje fue una carta de cuatro páginas dirigida a su hermano, escrita con letras azules sobre un fondo celeste. En ella, Kaia recordó algunos episodios de su infancia y la forma en que Presley solía acompañarla cuando sentía miedo o inseguridad.

Uno de esos recuerdos estuvo relacionado con su temor a perforarse las orejas. Según contó, Presley decidió hacerlo primero para que ella se sintiera más tranquila y pudiera afrontar la experiencia.

“Siempre tú ibas primero”, escribió la modelo al recordar aquel gesto. Después, expresó uno de los pensamientos más dolorosos de su carta: “De verdad desearía que no hubieses sido tú primero esta vez”.

Kaia también describió la dificultad de adaptarse a una vida en la que ya no puede comunicarse con su hermano de la manera habitual.

“Estoy aprendiendo a quererte sin poder verte. A decirte algo sin tomar el teléfono para llamarte. A ser tu hermana en un mundo en el que no puedo tenderte la mano”, expresó.

Una muerte que continúa bajo investigación

Presley Gerber falleció el 20 de septiembre en un centro de rehabilitación ubicado en Santa Mónica, California. El Departamento de Policía de esa ciudad informó que investigaba el caso como una posible sobredosis y señaló que, hasta ese momento, no había indicios de que se tratara de un acto criminal.

El Departamento del Médico Forense del condado de Los Ángeles confirmó que el joven había sido declarado muerto esa mañana. No obstante, la causa y la manera de su fallecimiento quedaron pendientes de estudios adicionales, por lo que la sobredosis no ha sido establecida como causa oficial definitiva.

En los últimos años, Presley había hablado públicamente sobre sus dificultades relacionadas con la salud mental y el consumo de sustancias. También compartía videos en Instagram como parte de una iniciativa personal que denominaba “Lunes de Salud Mental”, en los que abordaba experiencias y reflexiones vinculadas con su bienestar emocional.

Al igual que su madre y su hermana, Presley trabajó como modelo. Debutó en la pasarela para la firma italiana Moschino cuando tenía 16 años y participó en distintas campañas y eventos de moda.

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