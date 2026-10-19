Crece la preocupación por el retraso del 41% en la llegada de ambulancias a Nueva York

Los tiempos de respuesta de las ambulancias de la ciudad de Nueva York para emergencias que ponen en riesgo la vida aumentaron un 41% en los últimos 10 años, de acuerdo con un informe publicado por la Oficina del Contralor de la Ciudad de Nueva York.

El documento indica que el aumento se debe a la creciente cantidad de llamadas, la congestión del tránsito y la grave escasez del personal del Departamento de Bomberos de los Servicios Médicos de Emergencia de Nueva York.

El tiempo medio para esperar por emergencias médicas graves subió a 3 minutos y 50 segundos, pasando poco más de 9 minutos a más de 13 minutos; en tanto, las llamadas que no ponen en peligro la vida ahora enfrentan un tiempo medio de espera de casi 29 minutos, más del doble de su duración previa, dice el informe.

Asimismo, el total de respuestas de ambulancias para llamadas críticas incrementó casi un 23% entre el año fiscal 2015 y el año fiscal 2026.

El informe en cuestión apunta a las altas tasas de abandono entre los técnicos de emergencias médicas y que los paramédicos son uno de los principales factores que contribuyen a la tardanza de las ambulancias, informó Fox 5 NY.

Más de 500 técnicos de emergencias médicas abandonaron sus puestos solo en el año fiscal 2026, y muchos se trasladaron a puestos de bomberos, que brindan una remuneración mucho mayor y un crecimiento salarial más rápido bajo la estructura salarial actual de la ciudad, profundiza el documento.

Atribuyen los retrasos a bajos salarios y vencimiento del contrato

Los líderes sindicales y los empleados atribuyen la crisis de personal directamente a los bajos sueldos y los acuerdos laborales sin resolver.

El presidente del Sindicato Local 2507, Mike Greco, señaló que el personal de los servicios de emergencias médicas (EMS) lleva trabajando sin contrato vigente desde julio de 2022, y los trabajadores presentaron una demanda colectiva federal argumentando prácticas salariales discriminatorias en comparación con los bomberos municipales.

“Tienen que pagar, ese es el problema evidente”, expresó Greco. “De inmediato, tienen que resolver nuestro contrato, reconocer el trato discriminatorio que reciben nuestros miembros, llegar a un acuerdo en la demanda que tenemos y poner fin a todo”.

“Eso iniciaría el proceso de retención de personal, lo que cerraría el grifo”, agregó. “En cuanto los que ya están aquí reciban un aumento significativo, no querrán irse”.

En la respuesta al informe, el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) admitió que las demoras eran inaceptables y aseguró que el departamento está trabajando de forma incansable para revertir esa tendencia.

Las autoridades de la agencia apuntaron que se están llevando a cabo esfuerzos de contratación a plena capacidad de formación, se han desplegado 13 unidades especializadas de paramédicos en el norte de Manhattan y El Bronx, y se están tomando medidas internas para que las ambulancias vuelvan a estar operativas más rápidamente.

Se tiene previsto que el Ayuntamiento aborde las conclusiones en una audiencia del Consejo Municipal el martes sobre incendios, gestión de emergencia y operaciones hospitalarias, donde los miembros del Sindicato Local 2507 planean manifestarse.

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