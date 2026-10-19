David Beckham sería el candidato de la UEFA para la presidencia de la FIFA en 2027

David Beckham aparece entre los nombres que se manejan en el fútbol europeo como posible candidato para desafiar a Gianni Infantino en las próximas elecciones a la presidencia de la FIFA, previstas para marzo de 2027.

La UEFA intensifica la búsqueda de una figura capaz de reunir apoyos suficientes para disputar el liderazgo del organismo rector del fútbol mundial.

De acuerdo con una información de Sky Sport Alemania, algunos sectores de la UEFA y de la Federación Alemana de Fútbol han puesto sobre la mesa el nombre del exinternacional inglés como una alternativa para competir contra Infantino.

La oposición al actual presidente se ha intensificado tras las diferencias relacionadas con la gestión de los derechos comerciales y televisivos del Mundial.

El bloque crítico busca una figura con reconocimiento internacional, experiencia administrativa, capacidad para establecer alianzas y compromiso con la transparencia y las reformas.

David Beckham als neuer FIFA-Präsident? Warum die Ikone zum Geheimfavoriten gegen Gianni Infantino wird. ???



Gianni Infantino strebt im kommenden Jahr seine vierte Amtszeit an der FIFA-Spitze an. Doch bei der UEFA und Verbündeten wächst der Wunsch nach einer Wende und Führung? pic.twitter.com/8jR0BcVwH4 — Sky Sport (@SkySportDE) October 16, 2026

Beckham con una gran influencia en todo el mundo

El exjugador del Manchester United y del Real Madrid cuenta con una proyección global que podría resultar atractiva para una candidatura de consenso. Además de su trayectoria con la selección de Inglaterra, Beckham es copropietario del Inter Miami, club de la Major League Soccer (MLS) cuyo proyecto alcanzó mayor repercusión internacional con la llegada de Lionel Messi.

Su relación con el mercado estadounidense y sus conexiones en el fútbol internacional podrían convertirlo en un enlace estratégico entre Europa y la CONCACAF, una alianza que la UEFA considera importante para construir una mayoría alternativa.

La posible candidatura de Beckham todavía enfrenta obstáculos importantes. Según la información de GOAL, el inglés ha mantenido una relación cercana con Infantino y ha participado activamente en eventos y campañas oficiales de la FIFA. Por ahora, su nombre figura entre las alternativas que se discuten, pero no existe confirmación de que vaya a presentarse.

El calendario añade presión a las negociaciones: el plazo para registrar candidaturas vence el 18 de noviembre de 2026, mientras que las elecciones están previstas para el 18 de marzo de 2027, en Rabat, Marruecos. La principal incógnita es si los sectores opositores lograrán unificar sus apoyos detrás de una figura capaz de desafiar al actual presidente.

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