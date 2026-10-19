El envase de comida china no es asiático: así nació este clásico estadounidense

Seguramente has visto en las películas la comida china en un pequeño recipiente blanco hecho de una sola pieza de cartón, con algún dibujo asiático, de donde los personajes sacan fideos o arroz. Este envase doblado en forma de trapecio es, en realidad, un invento estadounidense.

Se trata de un envase que, con solo verlo, se relaciona de inmediato con la comida china. Es muy frecuente encontrarlo en Estados Unidos, generalmente con símbolos o un dibujo rojo brillante de una pagoda de estilo chino en un lateral.

Este icónico envase es un producto estadounidense por excelencia. Fue creado con un ingenio que integra dos elementos clave: las culturas inmigrantes en la gastronomía local y el deseo de comodidad (también conocido como estar en casa en pijama), reseña AP.

De las ostras a los fideos: La patente de 1894

Aunque la idea original de su inventor, Frederick Weeks Wilcox, fue mejorar el envase para transportar ostras, hoy es el icónico cubo de comida china para llevar.

Su origen se remonta a 1894, cuando el creador patentó su invento y lo denominó “una mejora nueva y útil” para los cubos utilizados en el transporte de ostras.

La practicidad fue la clave del éxito: se trataba de una sola pieza de material que se doblaba de tal manera que aportaba estabilidad estructural, a la vez que limitaba las posibles fugas e incorporaba una tapa.

La fiebre del oro y el nacimiento de la comida chino-americana

A mediados del siglo XIX, hubo una importante inmigración china impulsada por las fuentes de trabajo en el sector de la construcción —específicamente en los ferrocarriles— y la fiebre del oro.

Los inmigrantes no llegaron solos: trajeron sus costumbres y sabores, los cuales se fueron asentando en barrios chinos que surgieron en lugares como San Francisco y, posteriormente, en todo el país.

Una de las características de estos barrios, que se mantiene en la actualidad, son los restaurantes donde se sentaron las bases de una versión americanizada de la comida china.

La profesora de historia china en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, Michelle King, explica que el boom de la comida china en Estados Unidos ocurrió tras la Segunda Guerra Mundial:

“Hubo una auténtica profusión de restaurantes chinos que diversificaron su oferta más allá del chop suey y el chow mein… vemos esta explosión de interés y crecimiento en la comida china”.

A partir de la proliferación de restaurantes, inició una asociación en la mente del público entre la comida china y los precios bajos, disponibilidad y conveniencia.

La experta explica que los dueños de restaurantes querían ser percibidos como accesibles, y el servicio para llevar desempeñó un papel fundamental en ello.

«Si necesitas llevarte la comida a casa, si tienes una cena para la que quieres ofrecer un servicio de catering, podemos hacerlo por ti, ¿verdad?», comenta King.

El ícono cultural: La pagoda roja y el emoji global

La popularidad masiva del envase llegó de la mano de la empresa de embalaje Fold-Pak, que le agregó al diseño la famosa pagoda, así como palabras impresas en una tipografía utilizada para evocar, de forma estereotipada, una asociación con la cultura china.

King destaca que el icónico empaque “se ha llegado a considerar como un artículo típico de los restaurantes chino-americanos, como la caja de pizza o algo similar podría serlo para la comida italiana”.

Aunque las cadenas de comida y restaurantes han avanzado en la calidad y el diseño de los envases para llevar, el cubo blanco es tan popular que, hoy en día, cuando escribes la palabra “comida para llevar” en tu teléfono, aparece el emoji del cubo chino.

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