Kylie Jenner lució sujetador de millones de dólares durante desfile de Victoria’s Secret

Este domingo 18 de octubre, la menor del clan Kardashian-Jenner entró a la lista de ángeles de Victoria’s Secret. Durante el desfile de la marca en Los Ángeles, California, Kylie Jenner lució un sujetador plateado valorado en $50 millones de dólares.

Además de debutar en la pasarela, la socialité y empresaria también hizo historia al lucir el sujetador más costoso de la historia conocido como el “Fantasy Bra”.

Esta pieza icónica de la lencería ya ha sido desfilada por otras figuras de gran importancia en el modelaje. La primera vez que el “Fantasy Bra” se mostró fue en el cuerpo de la supermodelo Claudia Schiffer, en 1996. A ella le siguió Gisele Bündchen en 2000 y en 2005 y Miranda Kerr en 2011. La última vez que el sujetador se mostró fue en 2018, y en ese momento fue usado por la modelo sueca Elsa Hosk.

Durante el desfile, Jenner estuvo siendo apoyada por su madre Kris Jenner y por su novio, el actor Timothée Chalamet.

¿Qué hace especial a este sujetador?

Tras ocho años sin ser mostrado en pasarela, esta pieza ha sido reclamada por fanáticos de la marca y del desfile, el cual es parte de la cultura popular.

En 1996, la primera vez que se mostró, el “Fantasy Bra” se presentó como el “Million Dollar Miracle Bra”. En ese momento la pieza estaba valorada en $1 millón de dólares y solo fue presentada en catálogo y en vallas publicitarias.

Su valor y su diseño han ido evolucionando con el paso de los años; el que lució Jenner este año cuenta con 4,410 diamantes naturales que rodean un diamante amarillo Fancy Vivid de 75,54 quilates. Su confección estuvo a cargo de 15 artesanos que invirtieron más de 1,000 horas de trabajo. La pieza pesa casi dos kilos.

¿Por qué Kylie Jenner fue la elegida?

La carrera profesional de Kylie Jenner ha estado siempre enfocada al sector de la belleza, pero no como modelo, sino como empresaria dueña de la marca Kylie Cosmetics. Sin embargo, siempre ha tenido interés en ser modelo reconocida como lo es su hermana Kendall Jenner.

La decisión de que fuera escogida para llevar el histórico sujetador ocho años después de la última vez que se hizo fue cuestionada por varios; sin embargo, Adam Selman, director creativo de Victoria’s Secret, explicó la razón de esta decisión.

Kylie realmente trasciende la moda, la cultura, la televisión; va más allá de una sola cosa. Ha creado su propia cultura, ¿cuántas personas pueden decir lo mismo? Es una combinación interesante la que les estamos ofreciendo a los fans: les estamos dando lo que quieren con este increíble Fantasy Bra, y se lo vamos a poner a un talento inesperado que tiene muchísimos seguidores y un enorme impacto cultural”, declaró a la revista “Vogue”.

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