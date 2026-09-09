Kylie Jenner compartió detalles sobre la construcción de su hogar en Hidden Hills

Desde que compró la propiedad hace seis años, Kylie Jenner ha estado desarrollando una mansión en Hidden Hills, California, de la cual se han estado compartiendo avances a través de fotos aéreas hechas por paparazzis.

Ahora, la misma empresaria y socialité compartió un video en su canal de YouTube para compartir con todos sus seguidores cómo ha avanzado el proyecto. En medios de comunicación también han compartido detalles de las decisiones que ha tomado, incluida la incorporación de un viñedo.

El recorrido por la propiedad lo hizo a través de un vlog, el primero en mucho tiempo. Al inicio de la publicación, Jenner explica que se sintió inspirada para grabar. También apuntó que la construcción de la propiedad le ha tomado seis años, pues el terreno donde se encuentra lo compró en el 2020 por $15 millones de dólares.

La primera información que da es que el trabajo de paisajismo de la propiedad fue hecho por Jim Hyatt, quien es un paisajista con estudio propio. En su propia página web se asegura que “es conocido por su refinada sensibilidad y su meticulosa atención al detalle, creando paisajes que encarnan la elegancia, el confort y una atemporalidad propia del lugar”.

Mostró la lavanda que se sembró, al igual que los olivos, confirmando la información dada hace meses, en la que se señalaba que la menor del clan Kardashian-Jenner había gastado $500,000 dólares en esos olivos.

Mientras recorre el lugar, también resalta que esta es la casa de sus sueños, por lo que el tiempo que ha tardado ha valido la pena. Está haciendo que el lugar tenga lo que siempre ha querido.

Al entrar a la casa principal, la cual destaca por su fachada de piedra, mostró los pisos que son hechos con madera recuperada, aunque actualmente están protegidos para seguir trabajando con el resto de la propiedad.

La madera parece ser un material central en todo el diseño de la propiedad, pues también mostró que se han comenzado a instalar algunas de las alacenas de la cocina y son de ese material.

Durante todo el video comparte con sus fanáticos las elecciones que tiene que tomar para el color de las paredes, las cerámicas y otros detalles.

Al final dice: “Siento que he estado trabajando con esto por tanto tiempo, que solo estoy lista para que termine. Y para mudarme”.

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