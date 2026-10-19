NFL mantiene en París duelo entre Steelers y Saints pese a los graves disturbios en Francia

El partido de la séptima semana entre los New Orleans Saints y los Pittsburgh Steelers, programado para el 25 de octubre en París, sigue en pie a pesar de los disturbios civiles y las protestas en Francia.

“Los preparativos para los eventos de la NFL y el partido en el Stade de France el próximo domingo continúan según lo previsto”, señaló la NFL en un comunicado.

“Seguimos trabajando en estrecha colaboración con las autoridades locales y nuestros socios en todos los aspectos operativos y de seguridad. Asimismo, mantenemos informados a ambos clubes de manera constante. No se ha producido ninguna interrupción ni se ha visto afectado ninguno de los lugares vinculados a la liga”, revelan.

Los Saints tienen previsto viajar a París inmediatamente después de su partido contra los New York Giants, en East Rutherford, New Jersey. Por su parte, los Steelers planean entrenar en Pittsburgh antes de partir hacia Francia el jueves.

The #Steelers and #Saints are scheduled to play at Stade de France next Sunday, but it's at a time of growing unrest across France.



Nationwide protests over rising living costs, education and deteriorating public services drew roughly 550,000 people today, including 110,000 in? pic.twitter.com/T4GrcBz0Md — Ari Meirov (@MySportsUpdate) October 18, 2026

Primer juego de la historia en Francia

El encuentro —el primero de la historia que se celebra en Francia— tendrá lugar en el Stade de France, al norte de París.

Greg Bensel, portavoz de los Saints, afirmó que el equipo respalda el comunicado de la NFL y mantiene sus planes de jugar el partido.

“Además de trabajar estrechamente con la NFL, hemos estado recibiendo actualizaciones diarias sobre la seguridad a través de nuestros colaboradores en Francia”, explicó Bensel. “Miembros de nuestro personal de operaciones deportivas y de nuestro equipo de seguridad interna llevan varios días en Francia y no se ha registrado ningún contratiempo ni impacto en los lugares donde se encuentra nuestro equipo”.

La policía detuvo al menos a 2,400 personas en toda Francia después de que grupos violentos se enfrentaran a los agentes y saquearan comercios durante unas manifestaciones a escala nacional, que congregaron a cientos de miles de personas para protestar contra el aumento del costo de la vida y las precarias condiciones en los centros educativos.

NFL y PSG presentan una colección exclusiva de camisetas

La NFL y el Paris Saint-Germain (PSG) presentaron una colección exclusiva de camisetas NFL x PSG, diseñada y fabricada por Fanatics en colaboración con Nike, antes de la celebración del primer partido de temporada regular de la NFL en Francia.

La colección presenta dos combinaciones de colores, una basada en los colores del PSG y otra en tonos burdeos y dorado. Ambas versiones están confeccionadas sobre la base de la camiseta oficial Nike NFL Stitched Limited e incorporan el escudo del PSG y detalles inspirados en la capital francesa.

Football is football ???@PSG_English and @NFL are joining forces for a week of celebration around sport and culture. Through an exclusive collection, an original musical creation and a series of new experiences in the capital ???



The collection is available on our official? pic.twitter.com/qe198ekA5l — Paris Saint-Germain (@PSG_English) October 19, 2026

La primera versión, Paris Red & Blue, presenta el característico azul del PSG, combinado con un cuello rojo y una inserción blanca en forma de V con el logotipo de la NFL. El diseño incorpora las siglas PSG en el pecho, números blancos con contorno rojo, el escudo del club en ambas mangas y la inscripción PARIS bajo una flor de lis en la parte posterior del cuello.

Por su parte, la edición Monogram presenta una camiseta en tono burdeos con detalles dorados, desde el escudo de la NFL y el logotipo de Nike hasta el monograma PSG del pecho. Los números incorporan un estampado que combina flores de lis, siluetas de la Torre Eiffel y monogramas del club parisino.

Ambas camisetas lucen el número 75, correspondiente al código del departamento de París. La flor de lis, presente también en el escudo del PSG, es uno de los símbolos de los New Orleans Saints, que recibirán a los Pittsburgh Steelers el próximo domingo 25 de octubre en el Stade de France. Con motivo del encuentro, los Saints también lanzarán una camiseta de edición especial.

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