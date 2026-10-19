Quiénes recibirán hasta $5,000 por demanda contra empresa de préstamos estudiantiles

Las personas afectadas por una filtración de datos de Educational Computer Systems Inc., conocida como ECSI, pueden solicitar un pago mediante un acuerdo de $6.5 millones. Quienes documenten pérdidas relacionadas con el incidente podrían recuperar hasta $5,000.

La fecha límite para reclamar es el 21 de diciembre de 2026.

A quiénes está dirigido el acuerdo

ECSI presta servicios de administración, facturación y cobranza de préstamos estudiantiles para instituciones de educación superior.

La demanda está relacionada con un ataque informático a su sitio web ocurrido entre el 29 de octubre de 2023 y el 12 de febrero de 2024.

Durante ese incidente, información personal de consumidores, incluidos números de Seguro Social, pudo quedar expuesta.

Para participar, debes pertenecer al grupo de personas cuya información fue afectada por ese ataque.

Es decir que haber tenido un préstamo estudiantil, por sí solo, no significa que te corresponda un pago.

El caso se tramita en el Tribunal Federal del Distrito Oeste de Pensilvania.

Qué necesitas para reclamar hasta $5,000

El reembolso de hasta $5,000 corresponde a pérdidas documentadas que no hayan sido compensadas previamente y que probablemente hayan sido causadas por el incidente de seguridad.

Entre los gastos que pueden presentarse para evaluación están las comisiones bancarias, los costos de comunicaciones, los gastos de viaje y determinados cargos relacionados con el crédito, según informó Econostrum.

Debes acompañar la reclamación con pruebas que respalden las cantidades solicitadas.

Éstas pueden incluir estados de cuenta bancarios o de tarjetas de crédito, correos electrónicos, facturas, recibos y registros telefónicos.

Los $5,000 son el máximo que puede reclamarse por esta vía.

Presentar el formulario no te garantiza recibir esa cantidad, ya que el pago depende de las pérdidas justificadas y de la revisión de la solicitud.

La opción para quienes no tienen comprobantes

Los integrantes del grupo también pueden elegir un pago alternativo en efectivo, estimado en aproximadamente $100, en lugar del reembolso por pérdidas documentadas.

Esa cantidad puede aumentar o disminuir según el número total de reclamaciones aprobadas.

Son dos opciones distintas: el pago alternativo sustituye al reembolso por pérdidas; no se añade a él.

Cómo presentar la reclamación

El formulario está disponible en datasettlementecsi.com, el sitio oficial autorizado para este acuerdo.

Puedes enviarlo por internet o presentar una solicitud en papel por correo. En este último caso, el matasellos debe tener fecha del 21 de diciembre de 2026 o anterior.

Si solicitas compensación por pérdidas, incluye los documentos que demuestren esos gastos.

Cuándo podrían entregarse los pagos

La audiencia para decidir la aprobación final está programada para el 11 de enero de 2027.

El dinero se distribuirá si el tribunal aprueba el acuerdo y después de que se resuelvan las posibles apelaciones y se complete el proceso correspondiente.Sigue leyendo:

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