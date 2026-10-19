UEFA acorrala a Infantino con 42 preguntas sobre pagos ocultos y contratos con la familia Trump

En un movimiento sin precedentes, los siete representantes europeos en el Consejo de la FIFA, encabezados por el secretario general de la UEFA Theodore Theodoridis, firmaron una carta donde exigen aclaraciones inmediatas al presidente Gianni Infantino sobre presuntas irregularidades financieras, tratos de favor políticos y quiebres de gobernanza.

La misiva, dirigida al secretario general Mattias Grafström, plantea un duro cuestionario de 42 preguntas con fecha límite al 2 de noviembre, demandando justificaciones detalladas sobre las acusaciones entre las que resalta un pago adicional considerable a Infantino no consignado en el informe económico oficial de la FIFA, además de sus millonarios gastos de alojamiento en Qatar y EE. UU.

Asimismo, UEFA pide cuentas por el alquiler a siete años por $4 millones de dólares de oficinas en la Torre Trump, la adjudicación confidencial sin licitación del proyecto FIFA Forward Enterprise a Thrive Capital y el amparo de la administración tras la creación del Premio de la Paz concedido a Donald Trump.

El documento salpica de igual forma al ámbito deportivo e institucional: cuestiona la anulación de la sanción al internacional estadounidense Folarin Balogun tras gestiones directas de la Casa Blanca, la alteración arbitraria del descanso en la final del Mundial a 27 minutos sin la venia de la IFAB, y exige la renuncia del titular de la Comisión Electoral, Bruno Chiomento, por su estrecha relación de 20 años con el mandatario suizo antes de los comicios del 18 de marzo.

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