De la ficción a la realidad: Jennifer Lopez y Brett Goldstein tendrían una relación casual

Jennifer Lopez y Brett Goldstein estarían saliendo sin compromiso, según una fuente citada por Page Six, que asegura que los protagonistas de la película “Office Romance”, estrenada en Netflix en 2026, mantienen un vínculo fuera de las cámaras. La noticia llega después de meses de especulaciones sobre la química entre la cantante y el actor británico, quienes negaron públicamente tener una relación sentimental.

Lopez, de 57 años, y Goldstein, de 46, fueron vistos llegando y saliendo de la fiesta organizada por un agente de talentos en Los Ángeles el pasado 16 de octubre. Según el medio, ambos habrían utilizado el mismo automóvil, aunque entraron al evento por separado.

La fuente consultada por Page Six describió el vínculo como algo sin compromiso y restó importancia a los rumores sobre un posible romance formal. También hizo una comparación con Ben Affleck, el exmarido de la artista: “Lo único que tienen en común es que a ambos les gusta salir a fiestas y restaurantes”, aseguró, antes de añadir con sarcasmo: “A diferencia de su ex, Ben, quien siempre tenía el ceño fruncido cuando salían”.

Los rumores comenzaron con su química en pantalla

Las especulaciones sobre Jennifer y Goldstein no son nuevas. A principios del verano, Page Six informó que ambos habían mantenido una relación profesional durante el rodaje de “Office Romance”, aunque la química entre ellos era difícil de ignorar.

Antes de comenzar la filmación, que arrancó en abril de 2025, los dos fueron vistos juntos en marzo de ese año durante una función de Broadway de “Oh, Mary!”. Meses después, la propia JLo alimentó los comentarios sobre su compañero al hablar de sus habilidades frente a las cámaras.

En octubre, durante una aparición en “Watch What Happens Live”, el programa de Andy Cohen, la intérprete de “On the Floor” elogió a Goldstein con una declaración que no pasó inadvertida: “Acabo de hacer una película con Brett Goldstein y diría que es el que mejor besa”.

El actor, conocido por su papel en “Ted Lasso”, tampoco ha ocultado su admiración por la cantante. En diciembre de 2019, durante un episodio de su pódcast “Films To Be Buried With”, elogió su actuación en “Hustlers” y reaccionó con entusiasmo al mencionar su edad en aquel momento: “¡Maldita sea! ¡Cincuenta!”, exclamó. “Tiene 50 años. Me encanta”.

Ambos negaron estar juntos durante una entrevista

Pese a las señales que han despertado curiosidad, los protagonistas de “Office Romance” rechazaron los rumores durante una entrevista en el programa “Today”, mientras promocionaban la película.

“Nunca hay un momento en el que me vean con alguien o trabajando con alguien en el que no intenten emparejarme con esa persona”, señaló Jennifer Lopez. Goldstein respondió con humor: “Creo que si te paras cerca de ella, eso es lo que pasa”.

Cuando Savannah Guthrie les preguntó directamente si estaban saliendo en la vida real, la cantante contestó: “No estamos saliendo”. El actor coincidió con ella y añadió: “Correcto”.

Los representantes de ambos artistas no respondieron a la solicitud de comentarios de Page Six sobre la información más reciente.

JLo solicitó el divorcio de Affleck en agosto de 2024, después de dos años de matrimonio. Por su parte, la relación sentimental pública más conocida de Goldstein fue con la actriz Beth Rylance, en 2021.

Sigue leyendo:

Jennifer Lopez rompe el silencio sobre su relación con Brett Goldstein

“The JLo Show: Live in Las Vegas” llegará a CBS en Thanksgiving

Jennifer López brilla en Vogue Milán 2026 con un look inspirado en Sophia Loren