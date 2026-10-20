PSG sacó su chapa de bicampeón y le ganó el duelo de candidatos al FC Barcelona

El Paris Saint-Germain no se inmutó ante la magia de Lamine Yamal y puso fin a la racha de 11 victorias consecutivas del FC Barcelona con un triunfo 4-2 para situarse en lo más alto de la clasificación de la Liga de Campeones.

Los reinantes bicampeones de Europa y Liverpool son los únicos equipos con el pleno de tres victorias hasta el momento en el torneo.

Désiré Doué, Lucas Hernández, Vitinha y Fabián Ruiz anotaron para el local. Xavi Espart y Lamine Yamal lo hicieron para el equipo catalán.

Dominio del PSG

Más allá de unos primeros instantes en los que el campeón acorraló a la visita y hasta tuvo un tiro en el palo ejecutado por Khvicha Kvaratskhelia, Barcelona logró rápido hacer pie y jugar el partido a su ritmo. Con las medidas necesarias como para no quedar mal parado, el equipo de Flick se animó a pararse en campo contrario.

PSG no parecía demasiado incómodo con la idea de replegarse, pero a los 20′ recibió una pésima noticia. En un pique al vacío, Ousmane Dembélé sintió una molestia en la parte posterior de su muslo izquierdo y tuvo que pedir el cambio.

En la vereda de enfrente también apareció una novedad de las que nadie espera. Dani Olmo también salió con una lesión y se encendieron las alarmas por la cercanía del clásico con Real Madrid.

Después del cambio llegó una de las jugadas más curiosas de la noche parisina. El local tuvo una cuádruple chance. Ferrán Torres no pudo con el arquero y el rebote le quedó a Fabián Ruiz, que no logró evitar el bloqueo. Hakimi y nuevamente Ruiz tuvieron la tercera y cuarta oportunidad. El partido pasó a jugarse en campo de Barcelona.

A los 38′ llegó la apertura del marcador. Lamine Yamal cometió un error en la salida, el balón le quedó a Desiré Doué y éste encontró el hueco para sacar el disparo y poner el 1-0.

El balance del primer tiempo, más allá del gol, dejó claro que ambos equipos tienen un poderío similar, pero la diferencia estuvo en que PSG supo aprovechar su mejor momento.

Respuesta del FC Barcelona

Barcelona tardó solo diez minutos en empardar el marcador y el 1-1 llegó con el héroe menos pensado. Xavi Espart recibió un pase de Fermín López y definió de derecha ante una floja reacción de Safonov.

La visita no pudo capitalizar lo que vino después. Un PSG golpeado por el empate optó por volver a replegarse y darle la pelota al rival, que no estuvo lúcido y, al igual que en el primer tiempo, dejó pasar la chance de ponerse en ventaja.

Una vez que logró hacer pie, el campeón regresó al partido. Como es costumbre, cuando dominó tuvo su premio. El encargado de meter el 2-1 fue Lucas Hernández, que ganó de arriba a los 27′ y desató el festejo del público local.

El encuentro entró en un ritmo frenético en el que pudo pasar cualquier cosa. Todo se volvió golpe por golpe. Lamine Yamal, que había hecho poco y nada hasta los 34′, marcó un verdadero golazo para anotar el 2-2. Pero dos minutos después llegó el 3-2 de Vitinha. El partidazo que todos querían ver.

Pero había más. Con un FC Barcelona completamente volcado al ataque, el campeón aprovechó un ataque rápido para liquidar el encuentro. Hakimi llegó hasta el fondo y Fabián Ruiz solo tuvo que empujarla para celebrar el cuarto de su equipo.

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