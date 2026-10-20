Gobierno de EE.UU. envía cheques de $500 a usuarios de Obamacare: quiénes los reciben

El Departamento del Tesoro está enviando cheques de $500 a más de 950,000 personas que pagaron el precio completo de su seguro de Obamacare en 2026. Los beneficiarios deben haber contratado su cobertura mediante HealthCare.gov, sin recibir ayuda federal para reducir la mensualidad.

Quiénes pueden recibir el dinero

El reembolso corresponde a determinados afiliados del mercado federal de seguros creado por la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, conocida como ACA u Obamacare.

La condición principal es haber pagado la cobertura de 2026 sin subsidios para la prima, es decir, sin ayuda del Gobierno para pagar la mensualidad del seguro.

El pago es de $500 por persona elegible, no por familia. Por ejemplo, si dos integrantes del hogar cumplen los requisitos, podrían recibir $1,000 entre ambos.

Según FinanceBuzz, el Tesoro comenzó los envíos el 30 de septiembre. Los beneficiarios ya fueron identificados mediante los registros del mercado de seguros, por lo que no necesitan presentar una solicitud.

En qué estados se entregan

El programa abarca los 30 estados que utilizaron la plataforma federal HealthCare.gov para la cobertura de 2026.

Son Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Delaware, Florida, Hawái, Indiana, Iowa, Kansas, Luisiana, Michigan, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, Nuevo Hampshire, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Oregón, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Virginia Occidental, Wisconsin y Wyoming.

Nueva York no está incluido porque utiliza su propio mercado estatal de seguros.

Este reembolso tampoco está dirigido a quienes recibieron subsidios para su cobertura de 2026 o tenían Medicare en lugar de un plan del mercado federal.

Por qué muchos beneficiarios tienen ingresos más altos

Se espera que muchos beneficiarios sean personas con ingresos anuales superiores a unos $63,000, o familias de cuatro que ganan más de $129,000 al año.

Esas cantidades equivalen aproximadamente a cuatro veces el nivel federal de pobreza, una referencia que usa el Gobierno para determinar quién puede recibir ciertas ayudas.

Muchos de estos hogares perdieron el subsidio para pagar su seguro en 2026 y tuvieron que cubrir la mensualidad completa.

Pero superar esas cantidades no garantiza recibir el cheque, ya que también deben cumplir los demás requisitos del programa.

De dónde provienen los cheques

La administración Trump presenta los pagos como una devolución de excedentes de las cuotas que las aseguradoras pagan para vender planes mediante HealthCare.gov.

La Casa Blanca sostiene que esos costos se trasladaron a los consumidores mediante mensualidades más altas.

Esa explicación es objeto de debate. La regla para 2026 fijó la cuota del mercado federal en el 2.5% de las mensualidades para financiar su operación.

Según Associated Press, un análisis de KFF señaló que aproximadamente $1,000 millones de fondos sin utilizar podrían proceder de cuotas recaudadas durante el primer mandato de Trump, lo que cuestiona atribuir todo el excedente a la administración Biden.

Cómo aclarar dudas sin caer en estafas

Los pagos son automáticos y no requieren pagar una cuota de trámite.

Para revisar tu historial de cobertura, entra directamente a tu cuenta de HealthCare.gov o llama al centro oficial del mercado al 1-800-318-2596.

Desconfía de mensajes o llamadas que pidan dinero o datos bancarios para liberar el pago.

Estos cheques no son un estímulo general del IRS ni corresponden a las propuestas de dividendos financiados con aranceles.

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