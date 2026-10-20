Lincoln Tunnel: autobuses hacia Manhattan cambian de ruta por obras en Nueva York

Los autobuses que cruzan el Lincoln Tunnel hacia Manhattan comenzaron a circular por una ruta más larga desde el jueves 15 de octubre, debido a las obras de reemplazo de la Port Authority Bus Terminal, una modificación que podría añadir minutos al trayecto de miles de pasajeros que viajan diariamente entre Nueva Jersey y Nueva York.

El cambio afecta a los autobuses que ingresan a la terminal desde el túnel y forma parte de un proyecto de renovación valorado en $11,000 millones de dólares, cuya conclusión está prevista para 2035. La infraestructura actual, considerada obsoleta y sobrepasada por la demanda, será sustituida por un complejo moderno que busca mejorar la circulación de vehículos y pasajeros.

De acuerdo con la información difundida por ABC 7 News, las antiguas rampas que conectaban directamente el Lincoln Tunnel con la terminal se encuentran en el terreno destinado a la nueva construcción. Su demolición resulta necesaria para permitir el avance de los trabajos.

¿Cómo cambia la ruta de los autobuses hacia Manhattan?

Con la modificación, los autobuses deben salir hacia la calle 39 Oeste, un tramo cerrado al tráfico general, y recorrer un circuito adicional hasta la avenida 10 antes de incorporarse nuevamente al sistema de rampas que conduce a la terminal.

La directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, Kathryn Garcia, explicó que la agencia se comprometió a realizar las obras en sus propios terrenos. Esa decisión obliga a desmontar los accesos existentes y a reorganizar temporalmente el tránsito de los autobuses.

El desvío puede traducirse en recorridos más largos y tiempos de llegada menos previsibles, una preocupación especialmente relevante para quienes dependen del transporte público para acudir al trabajo, asistir a citas o cumplir con responsabilidades familiares.

La autoridad portuaria recibe diariamente a unos 260,000 pasajeros en la terminal, mientras que más de 7,200 autobuses circulan por sus instalaciones durante los días laborables de mayor demanda.

El carril exclusivo de la mañana seguirá funcionando

No todos los servicios tendrán el mismo impacto. El carril exclusivo para autobuses del Lincoln Tunnel, conocido como XBL, que opera durante las horas punta de la mañana, mantendrá su funcionamiento habitual.

Los autobuses que utilizan ese carril continuarán entrando a la terminal por la rampa situada en el lado oeste de la avenida Dyer. Por lo tanto, el recorrido de esos vehículos no cambia como consecuencia directa de esta fase de las obras.

Sin embargo, la Autoridad Portuaria advirtió que podrían producirse demoras incluso durante la mañana. El efecto más significativo se espera durante la hora punta vespertina, cuando todos los autobuses deberán utilizar la nueva ruta.

Para ordenar el tránsito y reducir la congestión, el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT) trabaja con la Autoridad Portuaria en las restricciones de circulación sobre la calle 39 Oeste, entre las avenidas Novena y Décima. En ese tramo solo podrán circular vehículos locales vinculados con los negocios de la zona.

También se modificarán los recorridos peatonales y el carril para bicicletas, que serán desplazados hacia el sur para adaptarse a la nueva configuración vial. Agentes de tráfico estarán presentes en las esquinas cercanas para supervisar el tráfico.

Una terminal de $11,000 millones que no estará lista hasta 2035

Inaugurada hace 76 años, la Port Authority Bus Terminal es considerada la terminal de autobuses más transitada del mundo. El crecimiento sostenido del número de viajeros ha dejado en evidencia las limitaciones de un edificio que ya no responde adecuadamente a las necesidades actuales.

El proyecto de reemplazo contempla dos etapas. La primera, cuyas obras de excavación comenzaron en 2025, incluye un piso elevado sobre la avenida Dyer, nuevas rampas de acceso y una instalación para almacenar y estacionar autobuses.

Este último componente busca resolver uno de los problemas habituales del sistema actual: los autobuses que permanecen en las calles de Manhattan mientras esperan su siguiente recorrido. Con un espacio específico para estacionarlos, la Autoridad Portuaria pretende reducir la congestión en superficie.

La primera fase tiene como fecha prevista de finalización finales de 2030. La segunda contempla la construcción de una nueva terminal sobre la Octava Avenida, cuya apertura está programada para 2035.

El diseño permitirá que los autobuses cambien de nivel dentro de las instalaciones, sin tener que salir nuevamente a las calles de la ciudad para reorganizar sus recorridos. También se prevén mejores conexiones con el subterráneo, locales comerciales, opciones gastronómicas y una circulación interna más sencilla para los viajeros.

Pasajeros preocupados por los retrasos y las conexiones

Entre los usuarios habituales, la modificación genera inquietud por sus posibles consecuencias laborales y familiares. Clora Vernon, pasajera del servicio, señaló que los retrasos pueden representar un problema serio para quienes deben cumplir horarios estrictos en sus empleos.

Joe Beya, otro viajero, explicó que su rutina también depende de la puntualidad, ya que debe recoger a sus hijos. Aun así, consideró importante contar con información anticipada para organizar el día y prepararse ante posibles imprevistos.

Las obras coinciden, además, con interrupciones ferroviarias de NJ Transit relacionadas con los trabajos en el Portal Bridge, que han impulsado a más viajeros a recurrir a los autobuses como alternativa.

Para los pasajeros que cruzan diariamente desde Nueva Jersey, conocer el cambio de ruta y prever tiempo adicional puede ser fundamental durante esta etapa de construcción. La nueva terminal promete modernizar uno de los principales puntos de conexión del área metropolitana, pero, mientras avanzan los trabajos, el desafío será llegar a destino sin que los desvíos alteren demasiado la jornada.

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