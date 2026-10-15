El Hotel Plaza de Nueva York cerrará 4 años por una restauración

El Hotel Plaza, uno de los símbolos arquitectónicos y culturales de Nueva York, cerrará sus puertas en enero de 2027 para someterse a una restauración integral de su fachada histórica.

Las obras se prolongarán durante al menos 4 años y obligarán a suspender las operaciones del emblemático establecimiento situado junto a Central Park, en la esquina de la Quinta Avenida y Central Park South, en Manhattan.

El anuncio de Fairmont Hotels & Resorts, la compañía que opera el hotel, abrió interrogantes sobre el futuro inmediato de sus huéspedes, los eventos programados y los residentes de las viviendas privadas que forman parte del edificio. También puso sobre la mesa la situación de los 378 empleados sindicalizados que trabajan en la propiedad.

Aunque la empresa confirmó que el proyecto responde a la necesidad de preservar el exterior del inmueble, de 119 años de antigüedad, no reveló cuánto costará la intervención ni detalló el alcance de los trabajos. La noticia, adelantada por The New York Times, sorprendió a clientes que tenían reservas y celebraciones previstas para los próximos meses.

¿Por qué cerrará el Hotel Plaza y cuánto durarán las obras?

Fairmont explicó que la restauración responde a la complejidad de conservar una propiedad de semejante importancia histórica y arquitectónica. La intervención requiere una planificación minuciosa, coordinación entre las partes involucradas y el cumplimiento de las normas de preservación vigentes.

El profesor Andrew Dolkart, especialista en conservación histórica de la Universidad de Columbia, señaló a The New York Times que la fachada ya había sido renovada durante la transformación de una parte del edificio en condominios de lujo, a comienzos de la década de 2000. Por ello, expresó sorpresa ante la necesidad de emprender otra restauración integral.

Sin embargo, el experto consideró comprensible que el hotel suspenda sus operaciones mientras avanzan los trabajos. El ruido, las estructuras de construcción y las molestias para los huéspedes podrían resultar incompatibles con los precios que caracterizan a un establecimiento de lujo.

La clausura también alcanzará espacios emblemáticos de la propiedad. Personal de recepción de los salones para eventos y del restaurante Palm Court confirmó que dejarán de operar en enero, aunque todavía no se han divulgado todos los detalles sobre el calendario de cierre.

¿Qué ocurrirá con los empleados y los residentes del hotel?

Uno de los puntos que ya cuenta con una respuesta es la situación laboral. El Hotel & Gaming Trades Council, sindicato que representa a los trabajadores, informó al diario neoyorquino que los 378 empleados sindicalizados tendrán derecho a regresar a sus puestos con el mismo salario cuando el establecimiento reabra.

Mientras dure la clausura, la organización buscará oportunidades de empleo alternativas para sus afiliados. La medida pretende reducir el impacto económico de una interrupción que podría extenderse hasta 2031, si se cumple el plazo mínimo de cuatro años anunciado por la operadora.

En cambio, la situación de los propietarios de viviendas permanece sin aclararse. El edificio alberga 181 condominios privados, además de 282 habitaciones de hotel, incluidas 102 suites. Fairmont no ha precisado si los residentes deberán abandonar sus hogares durante alguna fase de la restauración.

La incertidumbre también alcanza a quienes organizaron bodas y otros acontecimientos sociales en sus salones. Christine Carney, quien había reservado el Plaza para celebrar su boda el 1 de mayo, aseguró a ABC7 que se enteró del cierre el martes, después de meses de preparativos.

La novia explicó que había transferido recientemente dinero para servicios como el sistema de sonido. Su organizadora deberá contactar a los proveedores para comprobar su disponibilidad y encontrar una nueva fecha y ubicación, un proceso que supone reorganizar prácticamente toda la celebración.

La historia del Plaza: de Donald Trump a “Home Alone 2”

El Hotel Plaza abrió sus puertas el 1 de octubre de 1907, bajo el diseño del arquitecto Henry Janeway Hardenbergh, también responsable del célebre edificio Dakota, en Central Park West. Su fachada, inspirada en la arquitectura renacentista francesa, combina referencias clásicas con la monumentalidad de los grandes edificios neoyorquinos.

En 1982, el crítico de arquitectura Paul Goldberger destacó la singularidad del inmueble y su relevancia dentro del patrimonio arquitectónico de la ciudad. Su posición frente a Central Park y su silueta característica lo convirtieron en una referencia de Manhattan mucho más allá de la industria hotelera.

La propiedad también ha atravesado cambios empresariales importantes. El presidente Donald Trump compró el Plaza en 1988 por $390 millones de dólares y lo conservó hasta 1995, durante un periodo marcado por dificultades financieras y una bancarrota.

Su presencia en la cultura popular reforzó todavía más su fama internacional. En “Home Alone 2”, Kevin McCallister, interpretado por Macaulay Culkin, se aloja en el hotel utilizando la tarjeta de crédito de su padre. El edificio también apareció en “Bride Wars” (2009).

Entre sus huéspedes célebres figuran los escritores F. Scott Fitzgerald y Truman Capote, además de los Beatles. Otro personaje asociado al hotel es Eloise, protagonista de una serie de libros infantiles cuya habitación temática, decorada en rosa, se ofrece a tarifas que pueden superar los $4,000 por noche.

Durante unos años, uno de los escenarios más reconocibles de Nueva York quedará apartado de la actividad turística y social mientras se preserva su fachada para las próximas generaciones. Quedan por conocerse el presupuesto definitivo, las condiciones para los residentes y los detalles de la reapertura.

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