¿Por qué comer maní a diario es clave para potenciar la memoria y cuidar tu cerebro?

Aunque el consumo de nueces se ha relacionado con una mejora de la salud metabólica y cognitiva, un nuevo estudio vincula el consumo de maní (o cacahuete) con mejoras en la memoria, gracias a su propiedad para regular los niveles de azúcar en sangre, lo que permite que las neuronas se alimenten eficazmente de la glucosa disponible.

Impacto en la presión arterial y la microbiota

El microbiólogo de alimentos Manuel Manzano recuerda que el maní es un alimento rico en arginina, un aminoácido con capacidad vasodilatadora al aumentar el diámetro de los vasos sanguíneos.

Por esta razón, el consumo de maní puede ayudar a bajar la presión arterial. No se trata de un efecto inmediato que notes al comer un puñado, sino de un beneficio que se obtiene cuando se consume de manera regular.

Otro de los grandes atributos del maní es su poder saciante debido a su aporte de grasas saludables. La cantidad recomendada es de 25 gramos diarios, lo que equivale aproximadamente a un puñado de cacahuete pelado (lo que cabe en la palma de la mano), natural o tostado sin aceite y sin sal añadida.

Además, tiene un efecto prebiótico. Gracias a su contenido de fibra, favorece el crecimiento de las bacterias beneficiosas que habitan de forma natural en nuestro intestino.

El beneficio estrella: índice glucémico y salud cerebral

Un puñado diario de maní natural o tostado sin sal aporta grasas saludables, poder saciante y protege la salud metabólica. Crédito: Shutterstock

Uno de los mayores beneficios de comer maní es que tiene un índice glucémico muy bajo. Esto asegura que no genere picos de glucosa ni provoque una oleada brusca de insulina en la sangre.

Manzano cita investigaciones que vinculan el consumo de maní con una mejora clara en la memoria:

“Básicamente, lo que hace el maní es mejorar la sensibilidad a la insulina en nuestras neuronas. Las neuronas solo se alimentan de glucosa. Cuando existe resistencia a la insulina, se pierde capacidad memorística por una razón muy sencilla: las neuronas se alimentan peor”. Manuel Manzano, doctor en Biología de los Alimentos

Gracias a su bajo índice glucémico y a su alta eficacia en el sistema nervioso central, el maní resulta un excelente alimento para el cerebro. Al mantener los niveles de insulina estables, la glucosa entra de forma efectiva en la neurona, permitiendo que esté mucho mejor alimentada.

De hecho, el consumo de maní tostado con piel ha demostrado un impacto directo en la capacidad de retener y recuperar información verbal, tanto en adultos mayores como en jóvenes, según un estudio de PsyPost / Clinical Nutrition 2025 EurekAlert.

Precauciones y contraindicaciones

Aunque ofrece múltiples beneficios, también hay ciertos factores a tener en cuenta antes de consumir maní:

Alta densidad calórica: 100 gramos de maní aportan entre 567 y 570 calorías, lo que representa un aporte energético muy elevado.

100 gramos de maní aportan entre 567 y 570 calorías, lo que representa un aporte energético muy elevado. Antinutrientes: Contiene sustancias como fitatos y taninos que, consumidos en exceso, pueden irritar la mucosa gástrica, generar malestar y acumular gases.

Contiene sustancias como que, consumidos en exceso, pueden irritar la mucosa gástrica, generar malestar y acumular gases. Versiones ultraprocesadas: En sus presentaciones fritas o saladas se le añade una cantidad excesiva de sodio y grasas no saludables, perdiendo sus propiedades nutricionales principales.

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