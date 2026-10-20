Ross abre 41 nuevas tiendas en Estados Unidos: dónde están las sucursales

Ross Dress for Less sumó 41 tiendas durante septiembre y octubre, como parte de una expansión que incluye su llegada a Massachusetts y una mayor presencia en Nueva York.

Su empresa matriz también abrió 10 sucursales de tiendas dd’s DISCOUNTS, para un total de 51 establecimientos nuevos en 17 estados.

Dónde se amplió Ross

Massachusetts es uno de los mercados destacados de esta expansión, con las primeras tiendas de Ross en el estado.

Entre las localidades señaladas para su llegada están Danvers y West Springfield, según información publicada por medios locales y recogida por Yahoo News.

Nueva York también forma parte del crecimiento anunciado por la compañía, junto con otros mercados donde Ross ya tenía presencia.

En el caso de dd’s DISCOUNTS, las nuevas aperturas refuerzan sus operaciones en California, Florida y Texas. Estas tiendas pertenecen al mismo grupo empresarial, aunque funcionan bajo una marca distinta.

Para encontrar direcciones y consultar horarios, los compradores pueden utilizar el localizador oficial de Ross.

Esta herramienta permite identificar las sucursales cercabas antes de hagas una visita

Qué dijo la empresa sobre las aperturas

Richard Lietz, vicepresidente ejecutivo de Desarrollo Inmobiliario, relacionó el crecimiento con la demanda de precios bajos y la creación de empleos.

“Cada nueva apertura nos permite ofrecer un valor atractivo a aún más clientes, al tiempo que creamos nuevos empleos y generamos un impacto positivo en las comunidades locales”, declaró.

“Sobre la base del sólido desempeño de nuestras tiendas más recientes, nos entusiasma abrir nuestras primeras tiendas en Massachusetts mientras fortalecemos la presencia de Ross Dress for Less en Nueva York y otros mercados existentes”.

“En dd’s DISCOUNTS, nos complace seguir expandiéndonos en nuestros mercados principales establecidos de California, Florida y Texas”, añadió Lietz.

Qué descuentos ofrecen las dos cadenas

Ross vende ropa, accesorios, calzado y artículos para el hogar de marcas reconocidas y diseñadores.

Según la compañía, sus precios ofrecen ahorros habituales del 20% al 60% frente a los precios regulares de tiendas departamentales y especializadas.

dd’s DISCOUNTS maneja un surtido de precios más económicos y anuncia ahorros del 20% al 70% frente a tiendas departamentales de precio moderado y comercios de descuento.

Los porcentajes describen la comparación comercial de cada cadena; no significan una promoción adicional aplicada a todos los productos.

Cuántas tiendas tiene Ross y cuánto quiere crecer

Con estas aperturas, Ross Stores completó su plan de crecimiento del año fiscal 2026, durante el cual incorporó 115 establecimientos entre ambas marcas.

El grupo opera aproximadamente 2,377 tiendas: 1,993 Ross Dress for Less y 384 dd’s DISCOUNTS.

En conjunto, tiene presencia en 45 estados, Washington D. C., Guam y Puerto Rico; dd’s opera en 24 estados.

“Seguimos confiando en las oportunidades a largo plazo para ambas marcas. A medida que los clientes buscan cada vez más grandes marcas a excelentes precios, la oferta de descuentos de Ross sigue teniendo aceptación, y creemos que estamos bien posicionados para crecer con el tiempo hasta al menos 2,900 tiendas Ross Dress for Less y 700 dd’s DISCOUNTS”, afirmó Lietz.

La compañía, con sede en Dublin, California, registró ingresos de $22,800 millones en el año fiscal 2025.

Como parte de las aperturas, también realizó donaciones a clubes locales Boys & Girls Clubs y organizaciones asociadas con First Book para apoyar a jóvenes y facilitar recursos educativos.

Sigue leyendo:

– Más de 65,000 personas recibirán cheques por estafas con transferencias en Walmart

– 5 desventajas de comprar el pollo rostizado de Costco

– Cómo pagar menos por la membresía de Costco: promociones y beneficios vigentes